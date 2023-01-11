喬州53名新議員 宣誓就職

喬治亞州議會新的會期已於9日開始。(記者林昱瑄／攝影)

喬治亞州議會新的會期已於9日開始，其中53名新上任的州眾議員 和參議員均在同日宣誓就職，新議員人數占所有236名議員的五分之一。

當天也舉行了由共和黨 多數提名的州眾議員伯恩斯(Jon Burns)擔任眾議會議長的投票。伯恩斯接替拉爾斯頓(David Ralston)，後者是該州任職時間最長的眾議會議長，他不幸在去年11月去世。

州議會的族裔組和將使該喬州 擁有史上最多元化的議會，議會至少有83名非白人議員，包括非裔、西班牙裔、亞裔、非裔拉丁裔和阿拉伯裔等。

今年喬州議會變化如此之大，因為幾位經驗豐富的議員競選更高的職位，民主黨則多獲得三個席位，加上該州2021年重畫選區，新的政治版圖順勢將議員們洗牌到新選區。

議會仍以共和黨占多數，在去年11月的大選中共和黨贏得了180個州眾議會席位中的101個，州參議會也取得56個席位中的33個位子。

州長坎普(Brian Kemp)和副州長當選人瓊斯(Burt Jones)將於12日就職。

會期第一周的大部分工作將涉及決定參眾兩會多個委員會的主席，包括監督330億元的州預算、稅收、教育、農業、選舉、公共安全和交通等。