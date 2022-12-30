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南喬州農民：嚴寒殺害蟲 助作物健康

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

近日喬治亞州創紀錄的低溫，造成許多地方水管爆裂，導致生活不便。但仍有些人對於此寒流持正面態度，其中包括一群農民。

喬州格雷迪郡(Grady)的農民哈雷爾(John Harrell)說，寒冷的天氣有利於作物的健康，而這正是他們近年來所缺少的條件。

近八年來，阿爾巴尼(Albany)和一些周邊地區的氣溫都未曾低於20度。嚴寒(Hard freeze)的定義是溫度低於24度。喬州大學(UGA)的克勞德(Cale Cloud)表示，連續多個晚上的寒冷氣候，可以真正幫助農民擺脫困境。

克勞德說，去年冬天，喬州並未遇到真正的嚴寒，溫暖的氣候使農民遇到了更多的線蟲(nematodes)、粉蝨(whiteflies)、薊馬(thrips)以及其他昆蟲和疾病的問題。

6月時，哈雷爾在他的農場中持續與疾病和蟲子問題爭鬥。他每年種植1000畝的棉花和花生。

今年夏天時花生作物中的流行病較以往更為普遍且嚴重，哈雷爾說。

他和喬州南部的其他農民希望這次連續幾天的嚴寒殺死這些蟲子，對下一個生長季節來說是個好消息。

但對農民來說，嚴寒也是對於其水管管線和灌溉系統防凍處理的大考驗。在未來幾周內，隨著天氣變暖，他將了解並評估這次嚴寒對其管線及設備所造成的損害，並加以修復。

喬州 喬治亞州 低溫

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