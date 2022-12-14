冤獄25年 喬州2男子獲釋

冤獄25年後，因為播客發現新的證據證明其清白，兩名喬治亞州男子本周被釋放。右為其中一名獲釋的克拉克與親友擁抱。(Georgia Innocence Project臉書)

在1996年因謀殺罪被判入獄25年之後，兩名喬治亞州男子上周被釋放，因為去年犯罪主題的播客(podcast)中所發現的新證據證明了兩人清白。

克拉克(Darrell Lee Clark)和斯托里(Cain Joshua Storey)在1996年涉嫌致15歲的友人鮑林(Brian Bowling)死亡，被捕時年僅17歲。

隸屬於非營利組織喬治亞無罪計畫(Georgia Innocence Project, GIP)的克拉克委任律師克里布斯(Christina Cribbs)和赫爾利(Meagan Hurley)表示，鮑林於1996年10月18日因頭部槍傷而死於其家中。

槍擊 發生前，鮑林在電話中與女友表示，自己正在玩俄羅斯輪盤(Russian roulette)。這把槍是當時也在場的斯托里帶來的。

GIP指稱，斯托里被控過失殺人罪(involuntary manslaughter)。「儘管情況強烈表明鮑林不小心擊中了自己的頭部，但在幾個月後，警方將這起事件作為凶案調查，並在詢問了兩名證人後，將克拉克與鮑林的死連結起來」，被告律師在提出重新審判的動議中指出。

兩名被告在1998年被判犯有謀殺罪和共謀謀殺罪，判處無期徒刑。

2021年，播客辛普森(Susan Simpson)和戴維斯(Jacinda Davis)在其調查真實刑案的節目中採訪了兩名主要證人，並在其中發現了新證據，「粉碎了原本關於克拉克涉案的理論」。

住在鮑林家附近的首位目擊婦女當年接受了警方訊問。警方說她聲稱兩名被告承認「計畫謀殺鮑林，因為他對兩人之前所犯盜竊案了解得太多」，GIP指出。

因其證詞，克拉克作為同謀被捕，儘管當晚他待在自己家，有明確不在場證明。

GIP指出，此婦女在播客中透露，當年警察脅迫她提供偽證，並威脅說若不遵守，就要將她的孩子帶走。

而當年警方指稱，另一名目擊男子在槍擊時正在鮑林家的另一個房間，他從一排照片中認出克拉克就是當晚他看到跑過院子的人。

播客中則發現，該男子的證詞是基於他在1976年親眼目睹的一場「不相關、但實質上相似的槍擊事件」，他從未認出克拉克就是院子裡的人，鮑林事件當晚他也未看到院子裡的任何人。

戴維斯在接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時說，一開始調查時，沒多想會有任何結果，但隨著她們採訪了更多人，並最終訪問這兩名證人時，「證實了兩名被告都被錯誤定罪」。

赫爾利告訴CNN，她們在9月提交訴狀，對錯誤定罪提出質疑，並要求重新審判，其中援引了新資訊證明此定罪是基於偽證和脅迫。

現年43歲的克拉克8日從弗洛伊德郡(Floyd)監獄 獲釋。此前羅馬(Rome)司法巡迴地區檢察官辦公室和弗郡高等法院法官尼德拉赫(John Neidrach)同意在重審證據後推翻定罪並駁回對他的所有指控。

斯托里則承認將槍帶到鮑林家。在服刑25年後，他接受了過失殺人的認罪協議，判處10年有期徒。他亦獲釋並被免除謀殺指控。

斯托里在接受CNN採訪時說，獲釋的第一晚他不敢入睡，很怕醒來後「這只是一場夢」。

克拉克在喬州 無罪計畫發布的一份聲明中表示，「從來沒想過我會在監獄裡度過大半生，尤其是因為我從未犯下的罪行。」

克拉克的父親在接受CNN採訪時說，近期內克拉克將與家人同住，並重新適應監獄外的生活。斯托里也搬回了弗洛伊德郡，並計畫重返校園並找份工作。

克拉克說，內德拉赫在本周的法庭聽證會上代表喬州和該郡向他們致歉，這對他邁向康復是很重要的一步。

「我長期以來一直生活在腐敗之中，有人承認錯誤對我來說意義重大。」