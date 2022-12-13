支撐8200職位 喬州留學生回升到2.5萬人

喬治亞州的外國留學生在2021-2022學年回升至2萬5057人，達疫情前水準。圖為喬治亞理工校園一景。(喬治亞理工臉書)

2020年因為疫情 ，喬治亞州的外國留學生減少，而在2021-2022學年回升至2萬5057人，達疫情前水準。這些留學生在喬州 學費總額一年達到8億3500萬元，平均每人花費3萬4000元，共可支撐8200個本地就業機會。

根據媒體Global Atlanta表示，2020年因疫情衝擊，喬州外國留學生總數掉了11.3%，僅剩2萬1515人，學費總消費額減少近20%，僅剩6億6200萬。

Global Atlanta指出，若喬州高等教育是一個國家，則其2021學年產值可排入該州2021年前10大出口市場，略少於對南韓出口總額8億6000萬，而佔所有出口服務類別首位。

根據國際教育工作者協會(NAFSA)的計算，全美每三個國際學生透過學費、住宿、餐飲、零售、交通和其他支出，可支撐一份美國國內的工作。該組織表示，在全美，國際學生貢獻了338億元，等同支持了33萬5423個工作機會。

而根據喬治亞州大學系統(University System of Georgia)研究與政策中心發布的數據，今年秋季入學註冊喬州公立大學的外國留學生有2萬4164人。按留學生母國來源排序，中國留學生 最多，約占30%，印度居次，占22%，南韓7%第三、奈及利亞2.8%第四，台灣2.1%第五。多數留學生來喬州是為攻讀STEM相關的數科理工學位。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，2022年秋季全喬州大學系統全體學生共33萬4459人，留學生占7.2%，較去年秋天的比率6.56%略為上升。2021年亞城都會區的外國留學生數在全美都會區排名第11位，其19所大學中共有1萬6368名國際學生，較前年的1萬3343人成長了18.5%。

今年秋季入學喬州大學系統的留學生，近60%就讀於喬治亞理工(Georgia Tech)，其餘多數註冊於愛默蕾大學(Emory)，喬治亞州立大學(Georgia State)，喬治亞大學(UGA)和沙凡納設計與藝術學院(Savannah College of Art and Design)。