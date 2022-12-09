韓SK On攜現代砸40億 喬州蓋電池廠

現代汽車 集團(Hyundai Motor Group)和南韓電池製造商SK On表示，將共同投資40億至50億元，在喬治亞州亞特蘭大西北部建設一座新工廠，為在美國組裝的現代和起亞(Kia)電動汽車供應電池。

現代汽車和南韓SK集團旗下的SK On於8日宣布了此消息。該工廠將位於卡特斯維爾(Cartersville)以西，預計於2025年投產，並將雇用3500名員工。

這是傳統汽車向電動車 過渡而建造的一系列電池工廠中的另一個案例。此項投資還受到美國「減少通膨法案」(Inflation Reduction Act)的驅動，該法案為電動車提供7500元的稅收抵免，但前提是汽車和電池需在北美組裝，且電池中一定比率的關鍵礦物在北美開採或加工。

現代汽車在喬州 沿海沙凡納(Savannah)附近耗資55億元的電動車廠，已於10月破土動工，計畫每年生產30萬輛車，並雇用8100人。該廠也預計在2025年投產，並得到18億元的州和地方稅收減免和激勵措施。

現代電動車的大多數電池都是用來自中國的礦物組裝而成。

喬州州長、共和黨的坎普(Brian Kemp)批評聯邦法案的規定，使得現代和起亞電動車未能符合稅收抵免的資格。現代汽車和南韓政府一直在遊說拜登和國會放寬規定。

現代汽車和SK On於11月29日簽署了一項協議，由SK向北美現代汽車供應電池，不過兩家公司8日表示，合作夥伴關係的細節仍在商議中。

SK已在亞特蘭大東北部的Commerce擁有價值26億的電池廠，擁有2000多名員工。該廠目前為福特汽車公司和大眾汽車生產電池，並捲入了一場貿易爭端，SK遭指控竊取了南韓LG Energy Solution的商業機密。SK同意和解並向LG支付專利使用費，避免了可能遭到關廠貿易裁決。

喬州企業招聘官員正試圖利用電動車電池的過渡期，來增加該州在汽車行業的影響力。州政府表示，在此案宣布之前，喬州自2020年以來已宣布了170億元的電動汽車相關投資，承諾提供近2萬3000個工作。