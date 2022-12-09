韓SK On攜現代砸40億 喬州蓋電池廠
現代汽車集團(Hyundai Motor Group)和南韓電池製造商SK On表示，將共同投資40億至50億元，在喬治亞州亞特蘭大西北部建設一座新工廠，為在美國組裝的現代和起亞(Kia)電動汽車供應電池。
現代汽車和南韓SK集團旗下的SK On於8日宣布了此消息。該工廠將位於卡特斯維爾(Cartersville)以西，預計於2025年投產，並將雇用3500名員工。
這是傳統汽車向電動車過渡而建造的一系列電池工廠中的另一個案例。此項投資還受到美國「減少通膨法案」(Inflation Reduction Act)的驅動，該法案為電動車提供7500元的稅收抵免，但前提是汽車和電池需在北美組裝，且電池中一定比率的關鍵礦物在北美開採或加工。
現代汽車在喬州沿海沙凡納(Savannah)附近耗資55億元的電動車廠，已於10月破土動工，計畫每年生產30萬輛車，並雇用8100人。該廠也預計在2025年投產，並得到18億元的州和地方稅收減免和激勵措施。
現代電動車的大多數電池都是用來自中國的礦物組裝而成。
喬州州長、共和黨的坎普(Brian Kemp)批評聯邦法案的規定，使得現代和起亞電動車未能符合稅收抵免的資格。現代汽車和南韓政府一直在遊說拜登和國會放寬規定。
現代汽車和SK On於11月29日簽署了一項協議，由SK向北美現代汽車供應電池，不過兩家公司8日表示，合作夥伴關係的細節仍在商議中。
SK已在亞特蘭大東北部的Commerce擁有價值26億的電池廠，擁有2000多名員工。該廠目前為福特汽車公司和大眾汽車生產電池，並捲入了一場貿易爭端，SK遭指控竊取了南韓LG Energy Solution的商業機密。SK同意和解並向LG支付專利使用費，避免了可能遭到關廠貿易裁決。
喬州企業招聘官員正試圖利用電動車電池的過渡期，來增加該州在汽車行業的影響力。州政府表示，在此案宣布之前，喬州自2020年以來已宣布了170億元的電動汽車相關投資，承諾提供近2萬3000個工作。
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