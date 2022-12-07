南北卡華人工商會 慶乒乓外交50周年

美國乒乓球協會贈送特製球衣給(右二起)國會議員Wiley Nickel、徐學淵公使、州議員David Willis、企業家俞黎紅。(記者王明心／攝影)

南北卡華人 工商總會(CCCC)4日在凱瑞舉行年會，並與美國乒乓球協會(USATT)共同舉辦美中乒乓外交50周年紀念活動。當天南北卡政府官員、中國領事館官員、兩會代表、南北卡主要華人社團會長及商業菁英等共200多人到場。

大會由中文非常流利的商會三角地區分會會長狄暹甯(Nathaniel Dick)主持。商會會長王晴歡迎大家出席，也感謝USATT與該會密切合作，促成當天盛會。他表示50年前的乒乓外交使美中關係從冷戰走向正常，提醒人與人之間的交流、促進相互理解和共同利益是強大而重要的事。

北卡國會議員Thom Tillis、副州長Mark Robinson、州務卿Elaine Marshall、全美亞裔總商會會長董繼玲雖無法參加，但都致函或錄製影片，強調國民外交的重要，希望兩國能繼續交流，加強理解和溝通。州務卿一語雙關地祝美中關係能像球一樣繼續順暢無阻(keep the ball rolling)。剛當選國會議員的尼可(Wiley Nickel)也祝願美中繼續合作發展。

(上)年度合作夥伴World Affairs Council of Charlotte和年度企業合力餐具(右下)和Uniqetex。(記者王明心／攝影) 由iPearl企業贊助，兩會贈送大球拍讓與會者互相簽名留念。(記者王明心／攝影)

商會創會會長楊華東表示美中關係曾從完全分離到破冰溝通，從謹慎接觸到成為戰略合作夥伴。今日兩國處於十字路口，信任喪失，溝通中斷。他痛心冷戰之下無贏家，只有重建信任，在應對氣候變化、公平貿易和全球化、打擊恐怖主義、維護透明公正的世界秩序上共同努力，世界才會更美好。

自華府而來的徐學淵公使指出，50年前毛澤東、周恩來和尼克森敏銳抓住機會，安排兩國乒乓球隊互訪，以小球轉動大球，拉開美中關係正常化的序幕。50年後，「乒乓外交」所蘊含的智慧和價值依然能為當前和未來的美中關係發展提供啟示、激發力量。她說美中歷史文化、社會制度、發展道路不同，但不應成為發展障礙，而要堅持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，確保雙方關係沿著正確的軌道前進。

(左上起順時針)商會三角分會會長狄暹甯(Nathaniel Dick)主持、會長王晴、創會會長楊華東、北卡國會議員Wiley Nickel、徐學淵公使、美國乒乓球協會董事會主席Richard Char上台致詞。(記者王明心／攝影) (右起)Connie和Dell Sweeris夫婦、白莉娟(Jan Berris)配合圖片，敘述當年乒乓外交的緣由。(記者王明心／攝影)

USATT董事會主席Richard Char、帶領1971年第一批訪中的美國球員Connie Sweeris和Dell Sweeris出席。他們回想當年兩國球隊互訪，周恩來接待他們時說「有朋自遠方來，不亦樂乎」，還有在宴會上被勸乾杯的快樂時光，表示運動和其他事一樣，對手是朋友，不是敵人，「友誼第一，其次才是競爭」。

美中關係全國委員會(National Committee on United States–China Relations)副會長白莉娟(Jan Berris)描述當年尼克森在白宮接待中國選手，鼓勵兩國突破當前困境，堅持「友誼第一」。

(左上起順時針)汪筱娟、鮑德強、王美玉、劉建國為大家獻唱。(記者王明心／攝影) CCCC和USATT共同舉辦美中乒乓外交50周年紀念活動。(記者王明心／攝影)

商會接著放映活動幻燈片，顯示該會過去一年在連接(connect)、溝通(communicate)、合作(cooperate)、慈善(compassionate)上的努力，也頒獎給年度合作夥伴World Affairs Council of Charlotte、年度企業合力餐具和Uniqetex、年度服務義工胡崢崢、王霞、李靜雨、朱墨軒。PHT國際創始人俞黎紅代表贊助商，以「感謝、挑戰、盡責、慶祝」四個心態與大家共勉。