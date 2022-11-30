推翻富頓郡法官裁決 喬州最高院「恢復」懷孕6周禁墮胎

喬治亞州最高法院上周恢復了該州對懷孕約六周後墮胎的禁令。圖為今年6月聯邦最高法院推翻羅訴韋德案後，集結在喬州議會前抗議的民眾。(美聯社)

喬治亞州最高法院上周恢復了該州對懷孕約六周後墮胎 的禁令，日前富頓郡法官判定心跳法案 無效的裁決，也因此同步告終。

在此喬州 高院的命令中，法官們擱置了下級法院推翻禁令的裁決。這使得數日前才恢復了為懷孕六周後婦女提供墮胎的醫生，不得不立即中止提供服務。

墮胎倡導者抨擊該命令，稱此舉導致必須安排前往他州墮胎，或被迫繼續懷孕的婦女創傷。根據喬州美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union of Georgia)的說法，在診所等待墮胎的婦女，因為這項新的命令而被拒門外。

「這項極端法律在被合法停止執行幾天後又重新生效，令人髮指，」生殖權利中心的律師愛麗斯‧王(Alice Wang)說，該中心為針對心跳法案提出訴訟的原告代理人。她表示，這種踢皮球的行為，造成醫師和急需墮胎服務的患者極大的混亂。

喬州檢察總長辦公室日前在一份法庭文件中表示，如果該州最高法院不暫停富頓郡高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney) 15日的裁決，將使「無數未出生的孩子承受永久性的後果」。

麥克伯尼原本裁定該州墮胎禁令無效，因為當此心跳法案於2019年簽署成為法令時，聯邦最高法院根據羅素韋德案(Roe v. Wade)和另一項裁決確立的先例，仍允許超過六周後的墮胎。

麥克伯尼表示，喬州要實行墮胎禁令，需要由州議會再次表決並通過心跳法案。

麥克伯尼的推論被喬州檢察總長辦公室在提交給州高院的文件中，抨擊為「沒有法律依據、先例或常識」。

針對心跳法案提出訴訟的原告律師辯護說，如果麥克伯尼的判決遭擱置，將對女性造成「無法彌補的傷害」。他們並要求高院提前24小時發出通知，然後再暫停執行，以「避免婦女等待墮胎或正在墮胎的過程中，因為恢復禁令所帶來的混亂」。

不過，喬州高院在發布命令之前並未舉行聽證會，也拒絕了對於提前24小時通知的請求。