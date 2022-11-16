疑學業壓力大 北卡州大1學生自殺 本學期已4生了結生命

北卡州大發生本學期第四次學生自殺事件。(記者王明心／攝影)

北卡 州大11日有學生在宿舍自殺身亡，這已是該校這學期第五位學生死亡，其中一名學生在校外去世，其他四名自殺。事情發生後，學生感到悲痛困惑，學校發表聲明稱，會投入一切資源支援有需要的學生，該校同時要求心理健康 小組制定短期和長期策略來防範悲劇發生。

校方確認自殺學生為該校狼村(Wolf Village)公寓的大二男生。一名學生接受ABC電視台採訪時透露，學業壓力使該生走上絕路。有學生表示，第一起自殺事件發生時，內心很衝擊，可是接連多起發生之後，他變得很困惑，不知該做什麼。一名化工系學生說能了解死者內心的掙扎，他也常感受那種壓力，所以「我會去運動，發洩一下。」

事發一周前，學校才剛停課一天舉辦健康日(Wellness Day)活動，敦促學生和家人朋友相聚，從事有益心理健康的事。健康日的設立由來是今年第三位學生自殺後，大四生華萊士(Lilly Wallace)發起請願，要求學校每個月舉辦健康日，讓學生真正休息，而不是像周末即使沒課，學生還是要讀書，依然承受學業壓力。

該請願書在24小時內就得到超過2500個簽名，健康日因而設立。學校在當日提供免費的瑜伽、手工藝、散步、攀岩、喝茶、玩電子遊戲等活動。沒想到健康日才剛辦過一次，悲劇就再度發生。

根據一項全美大學生健康風險行為調查，自殺是大學生第二大死因。該校諮詢中心說，有27%的學生表示過去一年裡非常抑鬱，導致難以正常生活。維克醫院心理學家托馬蘇拉(Jessica Tomasula)說，大學生需要能察覺自己的內心狀態，以健康方式緩解負面情緒。

該校向學生提供了多種資源，包括給予學生諮詢中心和教職員工援助計畫、國家自殺預防生命線988、危機短信熱線741741、幫助學生與教職員的「北卡州大健康與娛樂」(NC State Wellness and Recreation)，以及為學生提供免費課程和服務的「學術成功中心」(Academic Success Center)等。