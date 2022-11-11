坎普連任喬州州長 共和黨仍取得州議會多數席次

連任成功的喬治亞州州長坎普。(美聯社)

8日的喬州 期中選舉，除了聯邦參議員仍需進行第二輪投票(run-off)外，共和黨 人在州層級選戰大勝民主黨 ，導致民主黨自2004年以來至今，仍無法突破在喬州成為多數黨。現任州長坎普(Brian Kemp)則以53.4%的得票率，第二度打敗民主黨挑戰者艾布蘭(Stacey Abrams)。

坎普表示，「這次選舉證明，當共和黨人繼續專注於為勤奮的州民解決現實層面的問題時，我們便可獲勝」。

艾布蘭敗選後承諾會繼續努力改善喬州，「我可能不再尋求州長職位，但我永不會停止盡我所能確保喬州人有發言權。」

聯邦參議員席次爭奪戰在喬州陷入膠著，尋求連任的民主黨沃諾克(左)得票率49.42%，共和黨候選人沃克(右)得票率48.52%，12月6日將進行二輪決選。(美聯社)

受到矚目的喬州國會參議員選戰，被稱為可能是決定何黨可控制聯邦參議院的關鍵之役。現任的民主黨沃諾克(Raphael Warnock)和共和黨挑戰者沃克(Herschel Walker)陷入激戰，但由於兩人都未能得到喬州所規定的50%多數票，此職位將在12月6日(周二)進行第二輪決選。

在喬州州議會中，共和黨保住了多數席位，截至10日上午，共和黨已贏得了56個參議會席位中的33席，180個眾議會席位也拿下了其中100席。

另外七個州府職務中，共和黨也大獲全勝，包括四位連任成功者：州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)擊敗民主黨阮碧(Bee Nguyen)；州檢察長卡爾(Chris Carr)，州督學伍茲(Richard Woods)與保險署署長金(John King)也都成功連任。

此外，共和黨的瓊斯(Burt Jones)當選副州長；哈柏(Tyler Harper)當選農業署署長，桑頓(Bruce Thornton)也成功選上勞工署署長。

在這次參選的華裔中，包括現任的民主黨州眾議員歐曉瑜(Michelle Au)以及共和黨州眾議員柏德(Charlice Byrd)都成功連任。