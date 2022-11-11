我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國縮短入境隔離兩天 由「7+3」改「5+3」

上海地鐵傳巨大爆炸 火光、濃煙直竄 乘客走軌道撤離

坎普連任喬州州長 共和黨仍取得州議會多數席次

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
連任成功的喬治亞州州長坎普。(美聯社)
連任成功的喬治亞州州長坎普。(美聯社)

8日的喬州期中選舉，除了聯邦參議員仍需進行第二輪投票(run-off)外，共和黨人在州層級選戰大勝民主黨，導致民主黨自2004年以來至今，仍無法突破在喬州成為多數黨。現任州長坎普(Brian Kemp)則以53.4%的得票率，第二度打敗民主黨挑戰者艾布蘭(Stacey Abrams)。

坎普表示，「這次選舉證明，當共和黨人繼續專注於為勤奮的州民解決現實層面的問題時，我們便可獲勝」。

艾布蘭敗選後承諾會繼續努力改善喬州，「我可能不再尋求州長職位，但我永不會停止盡我所能確保喬州人有發言權。」

聯邦參議員席次爭奪戰在喬州陷入膠著，尋求連任的民主黨沃諾克(左)得票率49.42...
聯邦參議員席次爭奪戰在喬州陷入膠著，尋求連任的民主黨沃諾克(左)得票率49.42%，共和黨候選人沃克(右)得票率48.52%，12月6日將進行二輪決選。(美聯社)

受到矚目的喬州國會參議員選戰，被稱為可能是決定何黨可控制聯邦參議院的關鍵之役。現任的民主黨沃諾克(Raphael Warnock)和共和黨挑戰者沃克(Herschel Walker)陷入激戰，但由於兩人都未能得到喬州所規定的50%多數票，此職位將在12月6日(周二)進行第二輪決選。

在喬州州議會中，共和黨保住了多數席位，截至10日上午，共和黨已贏得了56個參議會席位中的33席，180個眾議會席位也拿下了其中100席。

另外七個州府職務中，共和黨也大獲全勝，包括四位連任成功者：州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)擊敗民主黨阮碧(Bee Nguyen)；州檢察長卡爾(Chris Carr)，州督學伍茲(Richard Woods)與保險署署長金(John King)也都成功連任。

此外，共和黨的瓊斯(Burt Jones)當選副州長；哈柏(Tyler Harper)當選農業署署長，桑頓(Bruce Thornton)也成功選上勞工署署長。

在這次參選的華裔中，包括現任的民主黨州眾議員歐曉瑜(Michelle Au)以及共和黨州眾議員柏德(Charlice Byrd)都成功連任。

共和黨 喬州 民主黨

上一則

汽車零件供應商Joon Georgia喬州設廠 將聘630員工

延伸閱讀

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席
威州強生逆轉戰局 增添共和黨掌參院希望

威州強生逆轉戰局 增添共和黨掌參院希望
「史上首位」非裔州長、女同志州長、Z世代議員… 期中選舉締紀錄

「史上首位」非裔州長、女同志州長、Z世代議員… 期中選舉締紀錄
期中選舉不如預期 共和黨「抓戰犯」湧檢討川普聲浪

期中選舉不如預期 共和黨「抓戰犯」湧檢討川普聲浪
路透：獨立選民倒向民主黨 墮胎與川普讓紅潮捲不起來

路透：獨立選民倒向民主黨 墮胎與川普讓紅潮捲不起來
共和黨逾140當選人 挺川普大選「陰謀論」

共和黨逾140當選人 挺川普大選「陰謀論」

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52
金錢網站的全美宜居地2022年度排行榜出爐，新澤西州的澤西市、李堡及莫里斯頓三城市入榜。圖為座落於哈德遜河畔的李堡歷史公園，可眺望與紐約市連接的華盛頓大橋。 (Getty Images )

全美最宜居地 新州3城入榜 澤西市排第10

2022-11-04 02:15
近期購屋的年輕屋主，恐面臨房屋下跌而感到後悔憂心。（德州住房廳）

年輕新屋主 憂面臨房價下降

2022-11-04 12:25
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16

超人氣

更多 >
潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」

潘斯憶國會之亂 爆內幕…川普為勝選 罵他「窩囊廢」
護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停
MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統

MSNBC主播：費特曼選戰立大功 日後有機會角逐總統
10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點

10月CPI年升不到8% 升勢減緩激勵道瓊漲逾900點
世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因

世說新聞／中餐館突爆退休潮 30年老闆含淚訴原因