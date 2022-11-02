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UPS第3季獲利25.8億 再創佳績

亞特蘭大訊
UPS今年第三季的利潤達到了25.8億元，再創佳績。(公司臉書)
UPS今年第三季的利潤達到了25.8億元，再創佳績。(公司臉書)

總部位於喬治亞州的UPS在第三季度利潤達到了25.8億元，再創佳績。

該公司近日宣布聖誕節後將提高價格，並致力於提升服務質量，同時也將進行戰略調整，提高運營效率，以期在未來多種不確定因素中穩中求進。

UPS表示，雖然本季度的包裹出貨量下降了2.1%，但由於單價提高，利潤仍穩步增加。其中價格增長最多的是美國國內市場。負責人表示，通貨膨脹、能源價格波動、亞洲因疫情封鎖和烏克蘭戰爭導致海外經濟狀況疲軟，眾多經濟和地緣政治的不確定，使公司未來有很多難以預料的變化。

有鑑於此，UPS近日宣布將繼續提高運費。新運費將於12月27日起實施，平均上漲6.9%。該公司價格調整的幅度與日前宣布加價的聯邦快遞(FedEx)一致。

UPS表示，漲價是因眾多因素所迫，無論是原油，勞動力，還是通貨膨脹，都使得運營成本增加。UPS也希望能通過漲價，在保證利潤的同時，也能提高其服務質量。

此外，UPS一直在削減行政人員，並配備更多的自動化技術，並積極協調減少運輸停靠次數。公司同時在進行內部調整，希望通過多項戰略合作優化內部服務和效率。UPS預計今年的收入將達到1020億元。(楊欣欣)

利潤 通貨膨脹 聖誕節

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