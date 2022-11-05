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臻盈開通正規中美雙向快遞 海陸空聯運 為客戶包裹保駕護航 安心送達

亞特蘭大訊
臻盈國際貨運代理在福州落地點。(綠色海洋提供)
臻盈國際貨運代理在福州落地點。(綠色海洋提供)

以進口家鄉食品到美國起家的臻盈|綠色海洋(Green Ocean)食品公司，其姊妹公司臻盈國際貨運代理(Grean Ocean International Logistics)擁有往返於美國亞特蘭大和中國福建的「直通航班」。在多元化多角經營下，嘉惠大眾，開放接受「中國─美國」雙向海陸空的國際快遞，一公斤起寄的小包裝郵件也能享受21公斤的價格；中美文件公證件，最快三個工作日可達。而且臻盈|綠色海洋食品的客戶，選擇使用臻盈貨運服務下單獲贈精美禮品一份。

東主說：「自臻盈國際貨運開通以來，一直收到廣大客戶的好評。在此，我們真心感謝各位客戶的厚愛。其實，臻盈國際貨運代理是臻盈|綠色海洋食品的增值服務，我們自己也在尋找並使用靠譜的航線。所以，我們自己也在用，您有何不放心？ ！」

貨運經驗豐富的臻盈國際速遞，有專業貨運客服，「因為我們有力和實力做到一對一專業服務。臻盈客服會根據時間，天氣，物品推薦優質路線。售前和售後，全程跟進，不會放任不管。讓寄件安全又放心。」

臻盈主要是以電話、網絡的銷售模式，建立預約定制組團購物，以客戶方便、省錢為宗旨，實行上門提貨和委託郵寄等服務的新型食品批發和零售服務平台。他們在中國的落地點是福州臻盈國際貿易，在美國的落地點是亞特蘭大綠色海洋食品展示廳，基本估算海運35個工作日，空運從收寄到運抵達美國時限為14到20個工作日。其中：

中國到美國：

*快遞服務：全程物流跟踪，出貨渠道安全穩定️，多種渠道可選；

* 郵寄範圍：食品(拒收肉類製品)、日用品、衣服、鞋子，包包。品牌，藥品，電子產品，化妝品、防護品需另外諮詢客服。不接收液體、粉末、膏狀體、化妝品、電子產品和品牌貨等。

美國到中國：

* 快遞服務：可免費接收全美境內網站寄來的貨，在亞特蘭大倉庫免費寄存；根據中國海關的規定，按照各種產品的規格和數量，分別包裝打包，貨滿即發；

* 代買代購：代購美國產品：根據國內客戶的需求，可免費為其購買美國各大網站品牌，可免費寄存，貨滿即發。

東主表示，寄件人在臻盈「不用擔心，前腳付錢後腳跑路的黑心商家。100%全程追蹤。」

臻盈國際貨運可用中文、福州話、英文等多種語言，會接地氣地進行線上客服專線：678-691-0260，線下客服專線：470-772-9942。產品展示廳地址5145 Buford Highway, Suite #B&C, Doraville, GA 30040。每天營業時間為上午10時到晚上8時。網站：https://www.greenoceanfoods.com。

綠色海洋接受往來中國的郵遞寄件。(綠色海洋提供)
綠色海洋接受往來中國的郵遞寄件。(綠色海洋提供)
臻盈國際貨運亞特蘭大落地點，也是|綠色海洋產品展示廳，位於亞特蘭大百福大道(Bu...
臻盈國際貨運亞特蘭大落地點，也是|綠色海洋產品展示廳，位於亞特蘭大百福大道(Buford Highway)上。

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