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2023年度健保計劃開始申請　詹翠芬事務所一週上班七天為顧客定制合宜保險

亞特蘭大工商組
詹翠芬保險財務事務所位於Oakbrook Parkway稍稍高起的街道上，居高臨下地俯瞰香港超市廣場。
詹翠芬保險財務事務所位於Oakbrook Parkway稍稍高起的街道上，居高臨下地俯瞰香港超市廣場。

2023年歐巴馬平價健保(Obamacare)和Medicare健保計劃，將開放登記。位於喬治亞州Norcross市的專業保險經紀人詹翠芬(Alicia Chau)保險財務事務所，顧慮到方便大眾的時間，並且幫忙設計量身定造又保費合宜的健保計劃，該事務所特別從11月1日起延長上班時間為一週七天，每天從上午8時30分開始到下午6時30分。

為了幫大眾挑選適合的平價健保，詹翠芬事務所從11月1日起到12月15日，一週七天不休息的服務；12月16日到1月15日則是週一到週六上班。他們延長工作時間主要是考慮到方方面面的客人需求，擔心「客人若沒有保險計劃，就不好了，所以我們得為客人打拼。」

據詹翠芬保險財務事務所介紹，2023年Medicare健保計劃申請日從10月15日到12月7日，期間完成保險登記的人，2023年1月1日起便可以使用新保險。而歐巴馬平價健保申請日為11月1日到12月15日，期間完成保險登記的人也是在2023年1月1日新保險生效。若是在12月16日到1月15日申請，則新的保險會在2023年2月1日生效。

詹翠芬提醒大眾，歐記健保登記開放到明年1月15日，但若要使保險自1月1日起生效，建議民眾最好能在12月15日以前完成登記。

朱明和詹翠芬夫婦二人是亞特蘭大地區華人保險業者的先鋒之一，他們從1992年起服務華人和各亞裔族裔。在攜手努力下，詹翠芬不僅曾連續多年獲得百萬圓桌之峰(Top of the Table)的榮耀，更是終身百萬經紀。詹翠芬事務所成立30年來，努力、認真、專業、和為客人著想的工作態度，贏得了大眾的肯定，所以每年到了健保計劃開放登記時，舊雨新知總是川流不息，電話更是一支接著一支響不停，他倆和助手不停歇地為大家解答各種有關健保的問題。

詹翠芬保險事務所位於Oakbrook Parkway稍稍高起的街道上，居高臨下地俯瞰香港超市廣場。該事務所也正好位於I-85州際公路旁，往來各地非常方便，更具優勢的是詹翠芬持有喬州、佛州、南北卡州、阿拉巴馬州、田納西州、密西西比州和德州等30多州執照，並代理各大公司、人壽、健康、退休金、傷殘收入、教育基金、退休年金、IRA、歐巴馬平價健保計畫和Medicare等多方位的服務，日積月累的保險服務經驗，耐心聽取客戶闡述需求，分析個別客戶負擔能力的不同，讓前來尋求幫助的朋友，經由其專業的知識，為客戶選取最合適，又沒有壓力的保險計畫。事務所電話：770-454-1182，地址：6051 Oakbrook Parkway, Norcross, GA 30093。

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