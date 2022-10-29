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二手車買賣 快找美鷹車行　華人服務 不查信用 快速交車 利益均享

亞特蘭大工商組
美鷹車行希望提供客人愉快的購車經驗。(美鷹提供)
美鷹車行希望提供客人愉快的購車經驗。(美鷹提供)

貸款利率直直上揚，剛到美國沒有累積足夠的信用評分，想買一輛可靠、又價位便宜的二手車，可到美鷹車行(American Eagle Auto Sales)滿足消費者的需求。華裔專員Rebecca晏小姐指出，美鷹車行不查信用，交車快速，貸款手續簡易，不但比其他車行同等級車子便宜，還希望能夠與客人「利益均享」，只要購車時提及世界日報廣告便可獲得100美元購買折扣。

美鷹車行成立於2016年，成立六年來以友好經營和好客經驗，贏得顧客的滿意。該經銷店位於喬治亞州Carrollton，近20號高速公路附近，從亞城都會區、阿拉巴馬州和田納西州來買車，都非常方便。Rebecca指出，美鷹車行雖然規模不大，但致力於提供誠實、正直和最好的客戶服務，注重與客人保持良好關係。老板和員工全心全意地投入到二手車經銷，因為老板的經營理念是：「我為我們所做的事情感到自豪，希望幫助客人找到想要的車輛。信用不好？沒有信用？接受所有信用。我們為每個人提供資金。在我們出售的任何車輛上，為您的交易獲得最高收益。」

她表示，美鷹車行的汽車價錢低廉，一般同等級的車子，比CARMAX會便宜到2000元左右，希望能與客人達到「利益均享」的目的。客人以舊換新，也可獲得最佳價值。

美鷹車行採取「Buy Here, Pay Here.」政策，即他們會直接貸款給客人，對客人背景要求寬鬆，貸款服務簡易快速，不看信用報告，只要有穩定收入和固定居所地址，就可以拿到車行提供的車貸。只要客人保持良好的付款記錄，他們會向信用公司報告，可以增加客人的信用分數，有助提高信用。

另外，美鷹車行擁有自己的修車廠，如果客人擔心二手車修理的問題，車行提供「保修(Warranty)」項目，供客人選擇是否購買。有了Warranty，便可以在美鷹車行免費修車。

「過來試駕吧，我們知道你會快樂地離開。」美鷹車行中文專線：404-408-8921，英文專線：470-315-9477，地址：1248 BANKHEAD HWY, CARROLLTON, GA 30116，網址：https://www.americaneaglecars.com，臉書：www.facebook.com/americaneagleautosalesga。

貸款 二手車 阿拉巴馬州

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