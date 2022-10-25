亞城GDP成長率 落後陽光帶多城

2022年全美GDP增長率排行 資料來源：Kenan Institute of Private Enterprise

根據教堂山北卡 大學(UNC Chapel Hill)凱南私營企業研究所(Kenan Institute of Private Enterprise)的數據分析和預測，亞特蘭大 地區經濟增長率落後於其他陽光帶(Sunbelt)城市，而北卡的洛麗-杜倫以及夏樂則名列前十。

根據該報告，亞特蘭大2022年國內生產總值(GDP)增長率為1.4%，在全美50個最大都會區中排名第25。

此報告根據各地GDP增長百分比進行排名。舊金山 以4.8%排名第一，其次是奧斯汀(4.3%)、西雅圖(3.5%)、洛麗-杜倫(3.4%)、達拉斯(3.1%)、丹佛(3%)、鹽湖城(2.8%)、夏樂(2.5%)，以及紐奧良和奧蘭多排名前十，各占2.4%。

該研究是「美國成長計畫」(American Growth Project)的第一項研究。凱南研究所這一系列研究將通過分析城市、城鎮、郊區和農村社區的所謂微觀經濟(microeconomies)，分析之間的差異以及一致性。本研究側重於「擴展的都市區」(extended metro areas)，這些區域通常匯總來自各郡的數據。

排名前十的城市均位於南部和西部，德州和北卡都有兩市入榜。其中一個因素是這些地區移入的移民持續增長。

研究人員表示，舊金山、西雅圖和奧斯汀的科技業增長，以及紐奧良和奧蘭多的休閒和酒店業增長，是推動GDP增長的主要行業。

亞特蘭大擁有持續發展的科技生態系統，並從谷歌、Visa、思科(Cisco Systems)等大企業獲得了數千個新工作。但前十名中的其他市場，如西雅圖或舊金山，擁有更成熟的科技產業、更高的工資和更多的工作機會。

亞城的人口增長速度雖仍再增長，但低於預期。亞城地區委員會(Atlanta Regional Commission)在2019年估計，到2050年，該都會區將增加290萬居民，但現在預測增長將放緩。

凱南研究所首席經濟學家柯恩(Gerald Cohen)表示，亞特蘭大就業增長放緩和「生產力下降」(lower productivity)是與其他陽光帶城市相比排名相對較低的主因。

「較低的生產力意味亞特蘭大創造的就業機會只能創造較達拉斯、洛麗和杜倫等地低的經濟增長，」柯恩說。

根據凱南研究所指出，上榜的50個都會區創造了18兆的GDP，占全美經濟活動的72%。這些地區涵蓋2.16億人口，占總人口的65%。使用的統計數據包括消費、投資、政府支出及家庭和企業收入。

排名前50的都會區的經濟規模差異很大。排名第一的舊金山2022年GDP估計為1.38兆元(經濟規模排名第三)；夏樂的GDP為2330億元(規模排名第21位)，洛麗-杜倫的GDP為1890億(位居第28位)。亞特蘭大是5590億元(排名第11位)，而納許維爾是1710億(排名第33位)。

大紐約都會區，包含了四個州的部分地區，是經濟規模最大的，GDP價值2.4兆元。