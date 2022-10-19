我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢明星黃柳霜 成為第1位登上美國貨幣的亞裔

救經濟無力 拜登強攻墮胎牌、民調卡關 民主黨不祥訊號

尼克角逐國會議員 華人募款支持

記者王明心／北卡羅來納州報導
華人為尼克(Wiley Nickel，前排左六)舉辦募款會。(記者王明心／攝影)
華人為尼克(Wiley Nickel，前排左六)舉辦募款會。(記者王明心／攝影)

為支持北卡州議員尼克(Wiley Nickel)角逐北卡新增第13選區國會議員席位，約50名華人在企業家黃海暉家宅舉行募款會，北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、加州國會議員劉雲平(Ted Lieu)和Pete Aguilar、正競選北卡州議員的凱瑞市議員劉廣亞、前教堂山市議員顧泓彬均到場支持。

募款會由屋主黃海暉主持。尼克在2018年首次成為北卡第16區州議員，2020年連任，選區涵蓋三角地區的凱瑞、莫里斯威爾、洛麗。尼克表示他若當選，可使民主黨更加確定在眾議院裡是多數黨。而就像對手博漢斯(Bo Hanes)批評他是「極左派」，他也批評博漢斯是右派「危險極端分子」，呼籲大家支持他來改變局面。

劉雲平略述民主黨政績，表示要鞏固民主黨除了像把阿拉斯加這樣的紅州翻盤外，還有就是選出像尼克這樣的好候選人代表民主黨。他遠道而來是為表達華人對尼克的支持，也確信他一定當選。他私下接受採訪時鼓勵有志從政的華人多參與社區服務，可從擔任學校家長會或YMCA義工做起，一方面累積基層經驗，一方面也測試自己是否適合公共服務領域。

也自加州來的Pete Aguilar表示民主制度要延續，須選擇好的接棒人。馬歇爾說尼克出身州議會，了解民間疾苦和州級所面對的挑戰，有助於在國會上的作為。劉廣亞稱兩位國會議員是她的偶像和榜樣，感謝尼克在競選上所給予的幫助。顧泓彬讚揚尼克勤奮認真，關心別人的需要，也具有把事辦成的能力。

美國華人全國委員會(UCA)主席薛海培說他看到衛高榮發起支持尼克的微信群時很意外，但聽到對手要禁止移民時，便覺理所當然。薛海培的UCA夥伴梁捷揚說尼克支持劉廣亞贏得選戰，現在是華人回饋的時候。

黃海暉說中國駐美公使徐學淵來訪北卡時，尼克表示願意推動北卡和中國直航，他支持願意促進中美交流的人。和尼克是多年好友的陳建華說尼克對亞裔社區友好，每次他有問題請教，尼克都會抽時間迅速回覆。

嘉賓與美中經濟文化協會董事會成員合影。 (記者王明心／攝影)
嘉賓與美中經濟文化協會董事會成員合影。 (記者王明心／攝影)
致詞貴賓(左上起順時針):國會議員劉雲平、國會議員Pete Aguilar、州務...
致詞貴賓(左上起順時針):國會議員劉雲平、國會議員Pete Aguilar、州務卿Elaine Marshall、凱瑞市議員劉廣亞、前教堂山市議員顧泓彬、UCA主席薛海培、UCA夥伴梁捷揚、參加者專心聆聽致詞。(記者王明心／攝影)
鋼琴家柯秀亭演奏美國國歌，青少年Kenny帶來美妙弦樂。(記者王明心／攝影)
鋼琴家柯秀亭演奏美國國歌，青少年Kenny帶來美妙弦樂。(記者王明心／攝影)
華人出錢出力，為尼克(Wiley Nickel)助選。(記者王明心／攝影)
華人出錢出力，為尼克(Wiley Nickel)助選。(記者王明心／攝影)
主持人黃海暉(右二)介紹候選人Wiley Nickel(左二)和加州國會議員劉雲...
主持人黃海暉(右二)介紹候選人Wiley Nickel(左二)和加州國會議員劉雲平(右一)、Pete Aguilar。(記者王明心／攝影)

北卡 華人 民主黨

上一則

參議員克魯茲 推特發假圖文又速刪

下一則

奧斯汀德州大學軍樂隊大博莎百歲退休 二世現身顏色變

延伸閱讀

NBA／昔遭安東尼排擠離隊？林書豪稱尼克存在其他阻力

NBA／昔遭安東尼排擠離隊？林書豪稱尼克存在其他阻力
魂斷九一一（全文完）

魂斷九一一（全文完）
魂斷九一一（八）

魂斷九一一（八）
4華裔學者 膺選布拉瓦尼克青年科學獎

4華裔學者 膺選布拉瓦尼克青年科學獎
魂斷九一一（七）

魂斷九一一（七）
魂斷九一一（六）

魂斷九一一（六）

熱門新聞

休士頓醫療管理公司上班的婦女，控大樓清潔工傳染性病。( Westmont醫療管理集團)

德州清潔工遭控在大樓散播性病 寶特瓶竟是傳播工具

2022-10-18 17:46
喬治亞州的首府亞特蘭大。圖：pixabay

全美最佳居住地 亞特蘭大奪魁

2022-10-11 02:15
梅迪納家後院的狐狸。(擷自Nextdoor網頁)

人與6狐共存 聖安東尼奧民宅野趣橫生

2022-10-15 02:15
賓州巴克斯郡一對夫婦2019年申請租公寓但被物業管理公司拒絕，維權組織提出違反公平住房法的投訴後，兩造8月達成45萬元和解協議。（Getty Images）

合法移民因這事租屋被拒…物業公司遭控歧視 45萬和解

2022-10-14 12:15
91歲的民權先驅人士珍·麥吉爾，在波士頓一座公園遛狗時被人用刀刺傷。（美聯社）

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

2022-10-12 19:52
方碧蓮失蹤已經超過三天，家人心急如焚。(家人提供)

下月將臨盆 芝華婦突然失蹤逾3日 家人心急如焚

2022-10-13 10:13

超人氣

更多 >
成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相
通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元

通膨紓困 這3州發錢啦…最高1050元
蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處

蛋殼別直接丟垃圾桶 除了堆肥…還有更多用處
網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知