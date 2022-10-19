尼克角逐國會議員 華人募款支持

華人為尼克(Wiley Nickel，前排左六)舉辦募款會。(記者王明心／攝影)

為支持北卡 州議員尼克(Wiley Nickel)角逐北卡新增第13選區國會議員席位，約50名華人 在企業家黃海暉家宅舉行募款會，北卡州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、加州國會議員劉雲平(Ted Lieu)和Pete Aguilar、正競選北卡州議員的凱瑞市議員劉廣亞、前教堂山市議員顧泓彬均到場支持。

募款會由屋主黃海暉主持。尼克在2018年首次成為北卡第16區州議員，2020年連任，選區涵蓋三角地區的凱瑞、莫里斯威爾、洛麗。尼克表示他若當選，可使民主黨 更加確定在眾議院裡是多數黨。而就像對手博漢斯(Bo Hanes)批評他是「極左派」，他也批評博漢斯是右派「危險極端分子」，呼籲大家支持他來改變局面。

劉雲平略述民主黨政績，表示要鞏固民主黨除了像把阿拉斯加這樣的紅州翻盤外，還有就是選出像尼克這樣的好候選人代表民主黨。他遠道而來是為表達華人對尼克的支持，也確信他一定當選。他私下接受採訪時鼓勵有志從政的華人多參與社區服務，可從擔任學校家長會或YMCA義工做起，一方面累積基層經驗，一方面也測試自己是否適合公共服務領域。

也自加州來的Pete Aguilar表示民主制度要延續，須選擇好的接棒人。馬歇爾說尼克出身州議會，了解民間疾苦和州級所面對的挑戰，有助於在國會上的作為。劉廣亞稱兩位國會議員是她的偶像和榜樣，感謝尼克在競選上所給予的幫助。顧泓彬讚揚尼克勤奮認真，關心別人的需要，也具有把事辦成的能力。

美國華人全國委員會(UCA)主席薛海培說他看到衛高榮發起支持尼克的微信群時很意外，但聽到對手要禁止移民時，便覺理所當然。薛海培的UCA夥伴梁捷揚說尼克支持劉廣亞贏得選戰，現在是華人回饋的時候。