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歐洲自助火車行 美食及風景講座

記者王明心／北卡羅來納州報導
張心如為大家介紹歐洲自助火車行過程。(記者王明心／攝影)
張心如為大家介紹歐洲自助火車行過程。(記者王明心／攝影)

北卡書友會日前在龐德公園(Bond Park)社區中心舉辦疫情後第一次「旅遊與美食」系列講座，由張心如和趙靜芝夫婦再度聯袂推出「歐洲自助火車行」，與聽眾共享沿途風景和飲食。

張心如和趙靜芝都出身中華民國海軍，來美轉換跑道並退休後，開始到各地旅遊，疫情期間也沒有停歇。他們的第三次法國西班牙900公里朝聖之旅就在2021年完成。趙靜芝說平日加強免疫力，盡量選擇人少的玩法，做好防疫工作，依然可以雲遊四海。

講座由副會長黃詠詩主持。張心如和趙靜芝藉著2019年去探望留學捷克的兒子之便，搭乘跨國火車，用30天遊歷荷蘭、捷克、德國、奧地利、義大利等國。美食達人趙靜芝對各地飲食特別感興趣。她盛讚捷克啤酒好喝到捷克人都不捨得移民他國；德國食物擺盤工整，和民族性一樣；奧地利的椒鹽脆餅(pretzel)比人臉還大，是最負擔得起又能填飽肚子的大眾食品。

他們在南義大利餐餐吃海鮮，尤其是西西里島，民風淳樸友善，海鮮都摻了人民的熱情；北義大利的山中風光猶如仙境，人民以牛羊為主食。她一趟吃下來的結論是美食不須價昂，也不須米其林認證，只要是由新鮮食材做成就是美食。

張心如說明他們從荷蘭阿姆斯特丹開始，到德國柏林換火車頭，繼續前行。大家在幻燈片展示中，跟他們一起參觀柏林圍牆和博物館、在布拉格喝啤酒、在維也納看秀、坐臥舖到瑞士、在透明車頂下看冰川、到西西里看火山、在羅馬許願池前湊熱鬧、在梵蒂岡見到教宗、欣賞沿途美麗的田園風光。

會後參加者紛紛提問，張心如也一一作答。他表示火車旅行經濟實惠，有走動空間，又可盡覽美景。他表示：「生活從你的舒適圈盡頭開始」(Life begins at the end of your comfort zone)，鼓勵大家多出門旅行。趙靜芝準備了義大利蔬菜松子醬麵、西班牙巴斯克焦芝士蛋糕、歐式麵包，加上現煮咖啡，與參加者共享。她說「旅遊讓人快樂，美食讓人滿足」，兩者都是生活必須。

參加者一邊聽講，一邊享受美食。(記者王明心／攝影)
參加者一邊聽講，一邊享受美食。(記者王明心／攝影)
趙靜芝趙準備了義大利蔬菜松子醬麵、西班牙巴斯克焦芝士蛋糕、歐式麵包，加上現煮香醇...
趙靜芝趙準備了義大利蔬菜松子醬麵、西班牙巴斯克焦芝士蛋糕、歐式麵包，加上現煮香醇咖啡，與參加者共享。(記者王明心／攝影)

美食 義大利 德國

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