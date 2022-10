歐洲自助火車行 美食及風景講座

張心如為大家介紹歐洲自助火車行過程。(記者王明心/攝影)

北卡書友會日前在龐德公園(Bond Park)社區中心舉辦疫情後第一次「旅遊與美食 」系列講座,由張心如和趙靜芝夫婦再度聯袂推出「歐洲自助火車行」,與聽眾共享沿途風景和飲食。

張心如和趙靜芝都出身中華民國海軍,來美轉換跑道並退休後,開始到各地旅遊,疫情期間也沒有停歇。他們的第三次法國西班牙900公里朝聖之旅就在2021年完成。趙靜芝說平日加強免疫力,盡量選擇人少的玩法,做好防疫工作,依然可以雲遊四海。

講座由副會長黃詠詩主持。張心如和趙靜芝藉著2019年去探望留學捷克的兒子之便,搭乘跨國火車,用30天遊歷荷蘭、捷克、德國 、奧地利、義大利 等國。美食達人趙靜芝對各地飲食特別感興趣。她盛讚捷克啤酒好喝到捷克人都不捨得移民他國;德國食物擺盤工整,和民族性一樣;奧地利的椒鹽脆餅(pretzel)比人臉還大,是最負擔得起又能填飽肚子的大眾食品。

他們在南義大利餐餐吃海鮮,尤其是西西里島,民風淳樸友善,海鮮都摻了人民的熱情;北義大利的山中風光猶如仙境,人民以牛羊為主食。她一趟吃下來的結論是美食不須價昂,也不須米其林認證,只要是由新鮮食材做成就是美食。

張心如說明他們從荷蘭阿姆斯特丹開始,到德國柏林換火車頭,繼續前行。大家在幻燈片展示中,跟他們一起參觀柏林圍牆和博物館、在布拉格喝啤酒、在維也納看秀、坐臥舖到瑞士、在透明車頂下看冰川、到西西里看火山、在羅馬許願池前湊熱鬧、在梵蒂岡見到教宗、欣賞沿途美麗的田園風光。