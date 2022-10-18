洛麗森林步道槍擊釀5死 當局發安全須知

發現槍案的步道目前封閉，洛麗公園、休閒與文化資源局提醒民眾注意步道安全。 (該局臉書)

北卡洛麗13日晚間發生青少年在森林步道 上沿途開槍射殺民眾，造成5死2傷。洛麗公園、休閒與文化資源局(Raleigh Parks, Recreation and Cultural Resources Dept.)發出步道安全須知，提醒民眾休閒時不要忽略周遭的安全問題。

根據洛麗市政府報告，13日下午5時13分左右，洛麗-維克緊急通信中心接到電話，稱有人在Osprey Cove Drive 600號區路段，Hedingham社區的Neuse River林間步道被槍擊 ，附近居民當即被警方通知待在屋內，不要出門。

此槍擊案造成5人死亡，包括遛狗的52歲非裔 女子、跑步的49歲白人女子、遛狗的34歲白人女子、正準備去上班的29歲白人員警，和16歲白人青少年。另還有兩人受傷，分別是59歲非裔女子，和33歲的洛麗白人警察。

警方當晚逮捕15歲的湯普森(Austin Thompson)。消息人士告訴WRAL電視台，湯普森多處受傷，情況危急，進維克醫院住院治療。維克郡地方檢察官弗里曼(Lorrin Freeman)表示，如果湯普森活下來，雖然年齡還未成年，但因為牽涉多人生命損失，預計此案件會由高等法院處理，湯普森將被當作成年人起訴。

死者中的16歲男孩是湯普森的哥哥James Roger Thompson，原就讀奈特戴爾高中(Knightdale High)三年級，湯普森本身是該校高二學生，兩人住在Hedingham社區。嫌犯的同學和鄰居告訴WRAL，在槍擊發生之前，他們看不出任何危險跡象。到發稿為止，警方還沒公布嫌犯作案動機。

為支援調查，洛麗公園、休閒與文化資源局封閉該步道，並發出步道安全須知，提醒民眾謹防任何可能危險：

•若發現任何可疑活動，立刻撥打911報警。

•利用白天走步道。

•注意沿途周遭環境。

•攜帶手機以備不時之需。

•避免使用耳機，讓自己能隨時察覺周圍變化。

•和同伴一起散步或慢跑，避免單獨行動。