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訴訟陷僵局 喬州醫用大麻生產停滯

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

在法院裁決暫停了喬治亞州兩家獲頒種植許可證的公司生產醫用大麻後，該州醫用大麻生產計畫再度陷入停滯。這意味著雖然醫用大麻在喬州是合法的，但購買它仍然非法，因為沒有公司能在該州生產。

這兩家醫用大麻公司被授予了該州新種植許可證，但卻無法生產其產品，這是因為法院裁決，其他遞出申請的公司是在未符合正當程序的情況下被拒之門外。

今年稍早時，一些州議員試圖擴大發放種植許可證的數量，以減少訴訟數量。

但是，議會在今春休會時，該議案仍未解決。

「我們知道這將會是場艱苦的戰鬥。我們知道這將需要一些時間，」為醫用大麻奮鬥多年的州議員Micah Gravely表示。

Gravely表示，現在的問題是，未獲許可的公司正通過法律途徑，試圖停止其他公司的生產。其中一些公司律師表示，他們的訴訟將為患者提供更多選擇，讓他們長期受益。

今年期中選舉，有超過20%的州參眾議員將不競選連任。取代他們的新議員將可再次推動立法解決法律僵局。

但Gravely認為，推動此案將非常困難。

此議案雖然在兩黨間均獲得廣泛支持，但目前尚不清楚這50多名新議員將對其採取何種立場。

大麻 期中選舉 喬州

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