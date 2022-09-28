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恐致肺癌 北卡房屋1/15含高量氡氣

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡每15間房子就有一間含高量氡氣。(北卡衛生部臉書)
北卡每15間房子就有一間含高量氡氣。(北卡衛生部臉書)

北卡衛生部(NCDHHS)報告，北卡每15間房子就有一間含高量氡氣(radon)，全州100個郡中有77個郡的室內氡氣超過4 pCi/L程度，每年多達450名州民死於氡氣誘發的肺癌。

氡氣是導致非吸菸者患肺癌的主要原因，據估計，全美每年有2.1萬人死於氡誘發的肺癌。它是一種無色無味的放射性氣體，由鈾在岩石、土壤和水中的自然放射性衰變形成。測試氡是瞭解建築物中氡含量的唯一方法。

根據2015年和2019年行為風險因素監測系統收集的調查資料，處於邊緣地位的社區普遍缺乏對氡的認識。北卡輻射保護部門(NC Radiation Protection Section)旗下的北卡氡專案，多年來致力通過教育，減少全州氡誘發肺癌的發病率。

該專案表示，建築物就像吸塵器，把各式各樣的氣體吸進去。由於氡是在房子下面自然產生的，建築物的吸力就會把氡吸進去。不管房子有沒有地下室，都有可能產生氡氣。有些家庭裝設氡緩解風扇，此種風扇一般只有五年保證期。該專案建議民眾每五年測試一次房子，確定室內氡氣含量不會過高。

州民可上網索取免費測試工具包：https://reurl.cc/Zb5ol3。

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