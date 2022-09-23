亞城戲社中秋晚會 演出精采氣氛熱烈

京劇貴妃醉酒。(楊欣欣╱攝影)

美東南地區唯一一家中國戲曲培訓和表演的文藝社團「亞城戲社」(Atlanta Drama Club)，日前於杜魯斯市(Duluth)的Red Clay劇院舉辦了疫情以來的第一次中秋晚會。多家華人社團，印度、老撾以及波利尼西亞的舞蹈團，在活動中表演了精彩紛呈的節目，氣氛熱烈。

晚會推出多達18個節目。開場舞蹈為節奏明快的蒙古舞「歡樂的那達慕」，緊接著是經典越劇選段「九斤姑娘」、「琴心」、「盤妻索妻洞房」，還有北方京劇 的聯唱，以及大家耳熟能詳的京劇曲目「貴妃醉酒」、「武家坡」和「楊門女將」的出色演繹。

晚會還呈現了中西合璧的莎士比亞詩歌朗誦，以及致青春的「四月的紀念」。當天還有十分帶動現場氣氛的中國武術，由太極拳名師楊雲秀領隊的太極拳表演，剛柔相濟，贏得熱烈掌聲。另外，Alysha Wu帶來了芭蕾獨舞，而當天正好是她的10歲生日，觀眾還為她獻唱生日歌。 波利尼西亞舞蹈。(楊欣欣╱攝影) Alysha Wu表演芭蕾。 (楊欣欣╱攝影)

其他還有琵琶表演的「月圓花好」，婉轉清脆，如珠落玉盤，以及「老男孩男生」團體演唱的「月之故鄉」等，都讓台下觀眾聽得如癡如醉。晚會接近尾聲時，由性感典雅的旗袍舞蹈「花樣年華」壓軸。