台灣農訪團 訪肯州簽署採購意向書
2022年中華民國(台灣)農產品貿易赴美友好訪問團黃豆玉米分團，由行政院農業委員會副主任委員黃金城率團，日前訪問駐亞特蘭大辦事處轄區的肯塔基州，並與肯州簽署採購意向書，該州表達了將於2023-2024年，向台灣採購20餘億元黃豆與玉米的意願。
台灣人日常享用的食品中所含的黃豆和玉米成分，多來自美國。台灣自1998年起，以平均兩年一次籌組農訪團赴美採購，之前受COVID-19疫情影響暫停出團，今年則恢復組團參訪。
往年農訪團多只前往美國中西部各州，有鑒於肯州與台灣關係持續升溫，如肯州在2020年「台美教育倡議」後，率先與台灣簽署高等及初等教育合作備忘錄，台灣政府也對肯州風災伸出援手，所以訪團今年特別將肯州也納入採購行程。
今年訪問行程有兩大特點，首先是在肯州參議會農業委員會主席Paul Hornback的農場舉行簽約儀式，並參觀多個農場及波本威士忌釀酒廠，另外訪團也參與了肯州特有的波本威士忌嘉年華((Bourbon Festival)，及搭乘巨大的收割機，體驗收成玉米田的情景，成員們均表示不虛此行。
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