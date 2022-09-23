我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國唐山燒烤店打人案一審 主嫌陳繼志獲刑24年

30年房貸利率飆至6.29% 14年新高…豪宅跌最凶

台灣農訪團 訪肯州簽署採購意向書

肯塔基州訊
採購意向書雙方簽約人與見證人合影。(駐亞特蘭大辦事處提供)
採購意向書雙方簽約人與見證人合影。(駐亞特蘭大辦事處提供)

2022年中華民國(台灣)農產品貿易赴美友好訪問團黃豆玉米分團，由行政院農業委員會副主任委員黃金城率團，日前訪問駐亞特蘭大辦事處轄區的肯塔基州，並與肯州簽署採購意向書，該州表達了將於2023-2024年，向台灣採購20餘億元黃豆與玉米的意願。

團員參加Bourbon Festival。(駐亞特蘭大辦事處提供)
團員參加Bourbon Festival。(駐亞特蘭大辦事處提供)

台灣人日常享用的食品中所含的黃豆和玉米成分，多來自美國。台灣自1998年起，以平均兩年一次籌組農訪團赴美採購，之前受COVID-19疫情影響暫停出團，今年則恢復組團參訪。

團員參訪釀酒廠。(駐亞特蘭大辦事處提供)
團員參訪釀酒廠。(駐亞特蘭大辦事處提供)
團員參訪肯州農場。(駐亞特蘭大辦事處提供)
團員參訪肯州農場。(駐亞特蘭大辦事處提供)

往年農訪團多只前往美國中西部各州，有鑒於肯州與台灣關係持續升溫，如肯州在2020年「台美教育倡議」後，率先與台灣簽署高等及初等教育合作備忘錄，台灣政府也對肯州風災伸出援手，所以訪團今年特別將肯州也納入採購行程。

今年訪問行程有兩大特點，首先是在肯州參議會農業委員會主席Paul Hornback的農場舉行簽約儀式，並參觀多個農場及波本威士忌釀酒廠，另外訪團也參與了肯州特有的波本威士忌嘉年華((Bourbon Festival)，及搭乘巨大的收割機，體驗收成玉米田的情景，成員們均表示不虛此行。

團員參訪肯州農場。(駐亞特蘭大辦事處提供)
團員參訪肯州農場。(駐亞特蘭大辦事處提供)

教育 中華民國 疫情

上一則

馬州喬郡宵禁 青少年稱治標不治本

下一則

猶他州少棒隊員摔成重傷 家長提告索賠

延伸閱讀

奶酒帶你玩／抓追9月的尾巴

奶酒帶你玩／抓追9月的尾巴
台灣農訪團簽署32億美元意向書 採購黃豆、玉米、小麥

台灣農訪團簽署32億美元意向書 採購黃豆、玉米、小麥
吃玉米有哪些意想不到的好處 聽聽科學家怎麼說

吃玉米有哪些意想不到的好處 聽聽科學家怎麼說
全球糧價連跌五月 但玉米、麥片產量估將下滑

全球糧價連跌五月 但玉米、麥片產量估將下滑
料理功夫／小孩最愛 香甜奶油起司玉米

料理功夫／小孩最愛 香甜奶油起司玉米
玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

熱門新聞

新冠疫情後，「混水摸魚式罷工」(quiet quitting)逐漸成為職場流行語。雇主們紛紛以拒絕加薪或晉升機會因應，甚至「悄悄辭退」(quiet firing)員工，藉此敦促職員認真工作。(Pexels)

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

2022-09-17 16:45
藥學博士江凱文15日在美亞健康協會主辦的講座中，詳細說明了疫情現況與補強針施打時機。(本報檔案照片)

新版補強針何時打 華裔藥學博士：10月底、11月初較佳

2022-09-16 11:48
律師王軍表示，一般勞工法適用於包括餐館員工在內的按小時給付薪資雇員。(特派員黃惠玲／攝影)

不滿員工趕走客人拒發薪 華人東主判賠3倍工資

2022-09-21 11:27
加州州長紐森在德州推出的大型看板，主張「妳的身體不是德州的，是妳的」。（取自Ground News網站）

德州與紅色執政州又遭到加州挑釁

2022-09-15 19:55
德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(KHOU電視台)

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

2022-09-14 18:33
萊特的建築風格著重與大自然結合。(Chris Wohlgefahrt/Creative Juice Studios)

萊特經典建築 威州豪宅首度上市 開價不到80萬

2022-09-22 13:18

超人氣

更多 >
這7項「意外」的商品 好市多竟然也有

這7項「意外」的商品 好市多竟然也有
瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負

瘟神離境 威廉與凱特感覺如釋重負
尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到

尹錫悅糗大了 才跟拜登握手 轉身損美國「這些臭崽子」被錄到
謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削
習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周