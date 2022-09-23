台灣農訪團 訪肯州簽署採購意向書

採購意向書雙方簽約人與見證人合影。(駐亞特蘭大辦事處提供)

2022年中華民國 (台灣)農產品貿易赴美友好訪問團黃豆玉米分團，由行政院農業委員會副主任委員黃金城率團，日前訪問駐亞特蘭大辦事處轄區的肯塔基州，並與肯州簽署採購意向書，該州表達了將於2023-2024年，向台灣採購20餘億元黃豆與玉米的意願。 團員參加Bourbon Festival。(駐亞特蘭大辦事處提供)

台灣人日常享用的食品中所含的黃豆和玉米成分，多來自美國。台灣自1998年起，以平均兩年一次籌組農訪團赴美採購，之前受COVID-19疫情 影響暫停出團，今年則恢復組團參訪。

團員參訪釀酒廠。(駐亞特蘭大辦事處提供) 團員參訪肯州農場。(駐亞特蘭大辦事處提供)

往年農訪團多只前往美國中西部各州，有鑒於肯州與台灣關係持續升溫，如肯州在2020年「台美教育 倡議」後，率先與台灣簽署高等及初等教育合作備忘錄，台灣政府也對肯州風災伸出援手，所以訪團今年特別將肯州也納入採購行程。