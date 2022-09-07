期中選舉 喬州共和黨提名11亞太裔

今年11月期中選舉，喬治亞州共和黨提名多位亞太裔，上排左起為印度裔的Samir J. Patel、華裔的伯德(Charlice Byrd)、菲律賓裔的Marites “Tess” Redding及Olivia Angel。中排左起為華裔Fun Fang、印度裔Narender Reddy、伊朗裔Marziyeh “Marzi” Amirizadeh、華裔John Chan。下排左起為韓裔Soo J. Hong、孟加拉裔Arefeen Chowdhury以及越南裔Hai Cao。(候選人提供)

喬治亞州的亞太裔人口在過去幾十年來增長迅速，2020年人口普查顯示，亞太裔已占4.6%喬州 人口，但多年亞太裔仍在主流社會以及參政方面不夠積極。不過，今年11月8日舉行的期中選舉，喬州共和黨 共提名 了11位亞太裔候選人代表該黨參選。

這些亞太裔多數是第一次競選公職，也都是第一代移民，它們將分別在地方法院及州議會等層級，爭取為民服務的機會。

與非裔或拉丁裔等其他主要少數群體相比，亞太裔內部由於受多種不同語言、宗教和文化影響，社區間缺乏一定程度的聯繫，不同於非裔有相同膚色、社會和歷史背景使其團結一致，也不同於西裔有共同語言的紐帶，所以過去很長時間，亞太裔選民登記和投票參與度一直偏低，競選公職者共和黨、民主黨亞太裔更是鳳毛麟角。

這些共和黨提名的候選人日前與亞裔選民在瓊斯溪市(Johns Creek)的一凡烹飪學校見面，其中包括參選切羅基司法巡迴法院(Cherokee Judicial Circuit)地區檢察官、印度裔的Samir J. Patel，以及來自於多個族裔，角逐亞特蘭大都會區十個不同選區的州眾議會席位候選人。

華裔則包括了現任州眾議員、華裔第二代伯德(Charlice Byrd)，她在2004年成為首位參選並贏得喬州議會席次的華裔。她是共和黨第39區州眾議員提名候選人；Fun Fang為第40區共和黨提名的州眾議員候選人；John Chan為共和黨提名的第97區州眾議員提名候選人。