期中選舉 喬州共和黨提名11亞太裔
喬治亞州的亞太裔人口在過去幾十年來增長迅速，2020年人口普查顯示，亞太裔已占4.6%喬州人口，但多年亞太裔仍在主流社會以及參政方面不夠積極。不過，今年11月8日舉行的期中選舉，喬州共和黨共提名了11位亞太裔候選人代表該黨參選。
這些亞太裔多數是第一次競選公職，也都是第一代移民，它們將分別在地方法院及州議會等層級，爭取為民服務的機會。
與非裔或拉丁裔等其他主要少數群體相比，亞太裔內部由於受多種不同語言、宗教和文化影響，社區間缺乏一定程度的聯繫，不同於非裔有相同膚色、社會和歷史背景使其團結一致，也不同於西裔有共同語言的紐帶，所以過去很長時間，亞太裔選民登記和投票參與度一直偏低，競選公職者共和黨、民主黨亞太裔更是鳳毛麟角。
這些共和黨提名的候選人日前與亞裔選民在瓊斯溪市(Johns Creek)的一凡烹飪學校見面，其中包括參選切羅基司法巡迴法院(Cherokee Judicial Circuit)地區檢察官、印度裔的Samir J. Patel，以及來自於多個族裔，角逐亞特蘭大都會區十個不同選區的州眾議會席位候選人。
華裔則包括了現任州眾議員、華裔第二代伯德(Charlice Byrd)，她在2004年成為首位參選並贏得喬州議會席次的華裔。她是共和黨第39區州眾議員提名候選人；Fun Fang為第40區共和黨提名的州眾議員候選人；John Chan為共和黨提名的第97區州眾議員提名候選人。
前喬州參議會共和黨提名候選人關學君表示，近年來亞太裔在喬州不斷壯大，對政治的參與度也持續提高，這些候選人已準備好為保護美國夢和為孩子的自由承諾而戰，並會以特有的東方智慧與謙遜做出貢獻。(林昱瑄)
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