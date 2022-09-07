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期中選舉 喬州共和黨提名11亞太裔

亞特蘭大訊
今年11月期中選舉，喬治亞州共和黨提名多位亞太裔，上排左起為印度裔的Samir J. Patel、華裔的伯德(Charlice Byrd)、菲律賓裔的Marites “Tess” Redding及Olivia Angel。中排左起為華裔Fun Fang、印度裔Narender Reddy、伊朗裔Marziyeh “Marzi” Amirizadeh、華裔John Chan。下排左起為韓裔Soo J. Hong、孟加拉裔Arefeen Chowdhury以及越南裔Hai Cao。(候選人提供)
今年11月期中選舉，喬治亞州共和黨提名多位亞太裔，上排左起為印度裔的Samir J. Patel、華裔的伯德(Charlice Byrd)、菲律賓裔的Marites “Tess” Redding及Olivia Angel。中排左起為華裔Fun Fang、印度裔Narender Reddy、伊朗裔Marziyeh “Marzi” Amirizadeh、華裔John Chan。下排左起為韓裔Soo J. Hong、孟加拉裔Arefeen Chowdhury以及越南裔Hai Cao。(候選人提供)

喬治亞州的亞太裔人口在過去幾十年來增長迅速，2020年人口普查顯示，亞太裔已占4.6%喬州人口，但多年亞太裔仍在主流社會以及參政方面不夠積極。不過，今年11月8日舉行的期中選舉，喬州共和黨提名了11位亞太裔候選人代表該黨參選。

這些亞太裔多數是第一次競選公職，也都是第一代移民，它們將分別在地方法院及州議會等層級，爭取為民服務的機會。

與非裔或拉丁裔等其他主要少數群體相比，亞太裔內部由於受多種不同語言、宗教和文化影響，社區間缺乏一定程度的聯繫，不同於非裔有相同膚色、社會和歷史背景使其團結一致，也不同於西裔有共同語言的紐帶，所以過去很長時間，亞太裔選民登記和投票參與度一直偏低，競選公職者共和黨、民主黨亞太裔更是鳳毛麟角。

這些共和黨提名的候選人日前與亞裔選民在瓊斯溪市(Johns Creek)的一凡烹飪學校見面，其中包括參選切羅基司法巡迴法院(Cherokee Judicial Circuit)地區檢察官、印度裔的Samir J. Patel，以及來自於多個族裔，角逐亞特蘭大都會區十個不同選區的州眾議會席位候選人。

華裔則包括了現任州眾議員、華裔第二代伯德(Charlice Byrd)，她在2004年成為首位參選並贏得喬州議會席次的華裔。她是共和黨第39區州眾議員提名候選人；Fun Fang為第40區共和黨提名的州眾議員候選人；John Chan為共和黨提名的第97區州眾議員提名候選人。

前喬州參議會共和黨提名候選人關學君表示，近年來亞太裔在喬州不斷壯大，對政治的參與度也持續提高，這些候選人已準備好為保護美國夢和為孩子的自由承諾而戰，並會以特有的東方智慧與謙遜做出貢獻。(林昱瑄)

喬州共和黨提名的亞太裔候選人日前在一凡烹飪學校與選民見面。(關學君提供)
喬州共和黨提名的亞太裔候選人日前在一凡烹飪學校與選民見面。(關學君提供)

提名 共和黨 喬州

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