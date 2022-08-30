亞特蘭大僑務座談會聚焦6議題 盼做事更有效率

當天歐宏偉(右二)頒發賀狀予蕭柏恩(右三起)、范琦君及陳可徵。右一為張崧軒。左一起為陸復泰及王翼龍。(僑教中心提供)

亞特蘭大 僑教中心日前舉辦亞特蘭大地區僑務工作座談會，四位僑務委員陳可徵、范琦君、陸復泰、張崧軒及多位僑務榮譽職人員、僑團、僑校負責人等近30人與會，針對僑胞與僑團、僑教及僑生，還有僑商、僑務通訊等六項議題交換意見。

今年是僑委會成立90周年，該會將在11月1日至4日於台北圓山飯店舉行僑務大會，當天座談主題為「超越90、創新世界」。由僑教中心主任歐宏偉主持，他簡述了委員長童振源的僑務工作1.0至4.0的重點，以及近期推出的i僑卡計畫。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍以舉接待世運會代表團為例，希望未來僑胞能多以全僑的方向思考，讓僑界做事更有效率，進一步發揮合作力量。

台美學校董事長鄒宏熙表示，僑教學生畢業之後成為僑青，進入各行各業立足打拼。他希望僑委會針對此能建構一套準則，善用僑青及第二代在主流社會的專業及人脈，或可協助台灣推動一些政策。

當天也有喬治亞理工的台灣同學會幹部參與。歐宏偉提到，留學生 是準僑生，由華府教育組主管，可建立一套傳承連結方法，僑教中心會支援。

僑務諮詢委員王祥瑞建議，留學生主要經費來源是教育部 ，主管單位為駐華府的教育組，經費作業上可能時效較慢。同學會可以提出建議，經僑教中心透過僑委會轉達教育部。

他也表示，要加強留學生對僑社的認識及交流，可採取僑委會及教育部跨部會合作方式，整合兩方資源。

僑務顧問，也是甘斯維爾台商會會長陳家琪說，該商會已開始提拔年輕人，她也鼓勵各僑團都可以開始栽培年輕一代。她也建議在計畫僑青政策時，應邀請他們與會，才能了解需要。

亞特蘭大中文學校校長戴念華說，明年是該校40周年。該校學生已進入第三代，許多學生至少有一方的父母已不是華裔。僑教以前是把中文教好就好，現在不只是教中文，還要教文化。師資及培訓是很大的挑戰，希望僑委會能派遣老師根據現實需要來協助。

中華文化學校校長林香蘭則提到，該校夏令營以哥哥姐姐帶小朋友，或許僑青及留學生也可加入。也希望未來僑委會能再派體育老師，手工藝老師，舞蹈老師過來指導。

台灣同鄉會會長簡介昱以日前搭橋與僑界交流餐會為例，建議可定期辦理各僑團「博覽會」，以促進更多交流更多商機，各社團或僑胞們也能因此熟悉認識。