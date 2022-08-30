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美食廚藝巡迴講座 名廚9/11至12日到亞城

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

中華民國僑委會「2022年美食廚藝巡迴講座」將於9月11日、12日兩天在亞特蘭大推出。今年由亞特蘭大客家同鄉會主辦，李采真會長任總指揮。自台灣遠道前來的潘盟仁及蔡萬利兩位名廚將就地取材製作家鄉味，呈現最經典台灣特色料理。在推展台灣美食文化同時，也將提供僑營餐飲業者諮詢服務。

兩位名廚並任教於台灣餐飲學校。潘盟仁老師並於「2013鳳凰城東西料理鐵人比賽」獲冠軍。兩場活動如下：

Taste of Taiwan：9月11日晚間6時30分在喜萬年餐廳，地址：5495 Jimmy Carter Blvd. Norcross, GA 30093。社團買桌，或個人150元。晚宴菜色以台灣傳統菜餚為主，並佐以客家甜點。個人註冊網址 : shorturl.at/chNR5。

廚藝教學：9月12日上午11時至下午1時，在Art Institute in Atlanta藝術學校餐飲科，地址：6600 Peachtree Dunwoody Rd, Atlanta, GA 30328。免費參加。報名網址：https://reurl.cc/ZbeL9Q。

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