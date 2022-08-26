韓國電池回收商美國首據點 落腳喬州

韓國公司SungEel HiTech Co.計畫在北喬治亞州興建其在美國的首家回收園區，圖為充電中的電動車。(美聯社)

一家回收金屬和電池元件的韓國公司SungEel HiTech Co.計畫在北喬治亞州興建在美國的首家廠區，該計畫將為喬州 蓬勃發展的電動車 行業，再添生力軍。

根據州長坎普辦公室表示，韓國公司SungEel HiTech Co.將在斯蒂芬斯郡(Stephens)的托科亞(Toccoa)蓋建一個造價3700萬元的回收中心，專門回收鋰離子電池和電池製造廢料。該公司計畫雇用104人，預計於2024年初開始營運。

美國電動車所占比率雖然仍不高，但車商和聯邦政府已經投資數千億推動電動車製造。總統拜登簽署的氣候和醫療保健法案，就包括擴大電動汽車 製造和供應鏈的資金、購買車輛的收費和稅收抵免。

喬州尤其積極爭取電動汽車製造商及其供應商選擇該州建立據點，企圖成為美國電動車製造中心。

電動車初創公司Rivian和韓國現代汽車集團(Hyundai)稍早時分別宣布了價值數十億的電動車建廠計畫，喬州另有數十家電動車的供應商。韓國企業集團SK Innovation的一家子公司也在傑克遜郡(Jackson)建立工廠，專門生產電池組件。

專家表示，隨著越來越多的電動車上路，電池回收將變得越來越重要。回收舊電池和回收某些重要礦物質將比採礦更環保。

喬州SungEel回收園區(SungEel Recycling Park Georgia)將回收報廢電池，以回收鎳、鈷和鋰等關鍵金屬。該公司聲稱稀土礦物的回收率為95%，這對電動車電池的生產至關重要。

回收園區代表Suk Jae Yim說，SungEel進入喬州是建構該州電動車供應鏈永續生態系統的最後一塊拼圖。

SungEel將在托科亞的Hayestone Brady商業園區蓋建工廠，距離Commerce的SK工廠約45分鐘車程。

去年11月，Aurubis在奧古斯塔(Augusta)開設了價值3.4億元的回收和銅冶煉設施。SK的合作夥伴Ascend Elements則在未來Rivian工廠附近的Covington經營一家回收廠。

至於喬州對該公司的相關激勵措施，則尚未公布細節。(林淑真)