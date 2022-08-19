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前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

領導層圖利自家人、財務管理不當

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導

去年8月，CPACS前CEO的資金使用不當資料遭曝光後，一董事會成員於今年2月聯繫Krevolin & Horst法律事務所展開內部調查。今年4月該所公布一份報告，詳列相關爭議焦點如下：

●裙帶關係的加薪爭議

Chaiwon Kim雇用兒子Klyde Kim擔任CPACS人力資源總監，違反了該組織的裙帶關係政策。而Klyde Kim在2018年11月1日獲加薪20.86%，一年後加薪11.67%，兩年後加薪13.43%。

另外，被認為是對Chaiwon Kim「效忠」的Alexis Nkusi和Keun Kim也獲大幅加薪：分別在2021年11月1日獲加薪36%，及在2021年7月1日獲加薪20.45%。

根據CPACS員工表示，一般員工加薪幅度僅為5%。

●房產租賃契約及利益衝突政策

根據衛生資源和服務管理局(HRSA)合規手冊及CCHC的員工手冊和章程， CPACS於2013年向時任CEO Chaiwon Kim的丈夫Sun H. Kim承租物業，Chaiwon Kim違反了利益衝突政策。

另外，董事會成員Michelle Ferreyra是Bogo World的房產經紀人。2013年，該公司並為CCHC的「G大樓」管理物業。Ferreyra在面臨利益衝突時最初表示同意辭去董事會職務，但後來打消了念頭。

除G大樓外，另四項租賃協議亦違反了利益衝突政策。其中兩項是CPACS與Bogo World之間，另兩間出租物業的房東，則是Chaiwon Kim的已故丈夫Sun H. Kim。

喬治亞亞洲時報(Georgia Asian Times)報導指出，CPACS在2013年2月至2021年12月期間為這些物業支付了78萬5251元的租金。截至2020年年中，支付了超過40萬元的建築成本，後又額外支付了40萬元。

●管理財務不當

報告指出，Chaiwon Kim涉及了多起財務不當行為，違反了CPACS的內部欺詐政策，這些行為可能也違反HRSA規定、個人撥款規定，甚或刑法。

例如，HRSA為COVID-19所撥的專款，部分被Keun Kim拿去購買兩輛車和一輛食品運輸車。Chaiwon Kim在未經正確購買程序且未獲董事會批准下，通過了這些採購事項並親自簽署了支票

另外，CPACS運用HRSA的資金購買了兩輛車，但並未使用於HRSA所資助的CCHC。

CEO 租金 支票

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