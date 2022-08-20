密州少數族裔夾縫中為社區爭取權益 抗議選區劃分無法反映民意 面對遭擠壓 展現族裔攜手合作契機

少數族裔媒體服務中心負責人克勞斯主持線上會議，邀集少數族裔討論社區問題。(線上會議截圖)

少數族裔媒體服務中心(Ethnic Media Services)日前主辦線上會議，討論密西西比州抗爭不公的選區重新劃分，已轉向基層的現象。當天與會者指出，在密州立法機構占主導地位的共和黨 利用選區重劃的機會，嚴重削弱該州不斷增長的有色人種投票權及阻礙權益。但少數族裔已開始攜手合作，從基層市議會和學區開始反擊，尋找發聲機會，爭取公平代表權和應有權益。

少數族裔媒體服務中心負責人克勞斯主持線上會議，邀集少數族裔討論社區問題。代表與會的少數族裔有代表非裔 的One Voice執行總監Nsombi Lambright、Monica McInnis，代表拉美裔的Jose Rodriguez牧師，代表越裔社區與會的船民SOS(Boat People SOS)總監Daniel Q. Le，以及美國有色人種協進會(NAACP)密州格爾夫波特 (Gulfport)會長Gary Fredericks和NAACP法律基金律師Amir Badat等。

該中心負責人珊迪克勞斯(Sandy Close)指出，密西西比州是美國非裔人口最多的一州，更是美國民權發展重地，該地區的政治發展與演變往往是美國南方政治的晴雨表，可以作為整個南方的借鑒。

參與發表意見與討論的少數族裔負責人認為，密州共和黨以傑利蠑螈(Gerrymander)手法，劃出不公平的選區邊界，以致於許多少數族裔社區權益受損，公職人員中沒有代表性的聲音。不過已有少數族裔組織已將目光轉向當地，如哈里森郡學區(Harrison County School District)和格爾夫波特市議會取得了小而重要的勝利。Nsombi Lambright和Amir Badat均表示，「我們絕不是一個失敗的事業」，並且欣然見到大家的努力，使得少數族裔在擠壓的政治現狀中，有朝向積極發展的趨勢。

與會的越裔代表Daniel Le指出，越裔人口被嚴重低估與被忽略，需要能被納入、參與公共政策的規畫與表決。他希望可以透過與其他少數族裔組織的合作，一起解決問題，「我們願意與其他族裔一起合作，希望未來幾年能推出自己的民意代表參與政策制訂，讓越裔的聲音被聽到。」