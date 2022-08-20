作者專業保險經紀人Belinda Shu

商業保護傘責任保險 是額外的一層保障，我們將通過商業雨傘保單確保您的商業夢想：此保險為您提供超出您的商業責任險的額外責任保護，因此您將獲得應對意外情況額外所需的保險。

什麼是商業保險單？

作為企業主，您傾注了你的心血來建立您的企業！但是，想像一下，如果一場高成本的事故或訴訟出現,你可能會失去一切。美國家庭保險公司的商業責任傘險讓您在需要時高枕無憂。它可以為您的企業需求而定制提供超出基本保單限制的額外保障。

商業雨傘責任傘險涵蓋哪些內容？

讓我們舉幾個例子：1)您的一位客戶來到您的餐廳滑倒受傷嚴重。2)一名涉嫌偷竊的顧客後來證明了她的清白，並以誹謗罪名提起訴訟。3)一名員工在公司出差時在方向盤上睡著了，並與另一輛車相撞，造成兩名乘客死亡。

商業責任險。提供以下保障：人身傷害，財產損失，人身及廣告傷害，辯護費用和律師費，合同責任等等。例如：汽車 修理店責任保險，商業汽車責任險，雇主責任險等等。

您何時需要商業雨傘政策？

您盡最大努力保護您的業務，但意外不可避免,事故畢竟會發生。您的主要商業保險可能足以保護您免受常見的損失。但是，如果索賠判決超出您的保單限制，那麼額外的經濟負擔將落在您和您的公司身上。通常在發生嚴重事故或其他情況，賠償金可能會超出基本限額數百萬美元。

將傘形保險視為額外的金融安全網。希望您永遠不需要它，但它可以為您的資產和未來提供重要保護，讓您高枕無憂。它在許多類型的保單之上增加了一層額外的責任保險。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC) 提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。