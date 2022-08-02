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北卡墮胎法 民主與共和兩黨激烈角力

記者王政賢╱北卡羅來納州報導

聯邦最高法院6月24日推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，然北卡民主黨州長庫柏(Roy Cooper)表示，他將努力阻止任何新的限制墮胎措施，北卡共和黨人因此乾脆聚焦在11月大選中取得更多州參眾議會席次，以培養實力推翻州長否決權，進一步制定禁止墮胎的更嚴格法律。

根據北卡總檢察長斯坦因(Josh Stein)辦公室指出，目前墮胎在該州仍然合法，但在胎兒具生存能力後進行的墮胎仍屬非法。

隨著全國各州禁令生效，強姦和亂倫的受害者在某些州已不再能獲得墮胎服務。目前北卡出現大量孕婦湧入尋求墮胎。根據南大西洋計畫生育協會的數據，近日在北卡診所的約三分之一患者來自州外。

庫柏日前簽署了第263號行政命令，指示州府機構協調保護北卡的生殖保健服務，協助保護北卡醫生、護士及其孕婦。

根據該命令，政府機構不能要求懷孕的州雇員前往對其健康未有保護的州，且指示公共安全部(DPS)與執法部門合作，確保任何人不會被阻撓或阻止進入該州提供墮胎的醫療機構。

該命令還保護在北卡尋求墮胎者，避免其被引渡，並禁止州機構配合其他州對任何病患或在北卡提供墮胎服務者的調查。北卡計畫生育行動基金總裁和州生殖保健倡導者Alexis McGill Johnson與州長一起強調了保護婦女獲得生殖保健的行動。

副總統哈里斯(Kamala Harris)在近日訪問夏樂時，會見了州長庫柏，她感謝庫柏努力保護民眾合法墮胎的機會。

哈里斯說：「美國每個人都應該可以對自己的身體擁有自由決定權，而不受政府干預」，她呼籲州議員支持州長。

北卡州議會共和黨議員表示，希望在明年初議會會期考慮引入對墮胎的進一步限制。共和黨目前在眾議會擁有69個席位，參議會則有28個席位，距離絕對多數分別還差三個和兩個席位。

墮胎 北卡 共和黨

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