僑務諮詢委員陳献士過世 享壽88歲

美東南僑務諮詢委員陳献士日前過世，享壽88歲。(記者林昱瑄／攝影)

美東南區僑務諮詢委員陳献士於9日過世，享壽88歲。家屬及僑界人士在日前舉辦告別儀式，場面隆重哀戚。

陳献士於1934年6月22日出生於台灣台南市，在家中四個孩子排名第三。他在台北市西門小學任教時認識了蔡霜玲，兩人於1966年結婚。

陳献士、蔡霜玲夫婦。(家屬提供)

陳献士1969年畢業於台灣淡江大學。次年他來到美國，在莫爾豪斯學院(Morehouse)和喬治亞大學(UGA)學習會計，並於1972年獲得UGA工商管理碩士學位(MBA)。同年他將妻子和三個孩子接來美國一家相聚。

陳献士在亞特蘭大 的McKesson Corp.葡萄酒和烈酒部門擔任了25年的財務總監。退休後，他在亞城北郊擁有並經營零售業。

陳献士也是台灣社群 的領袖。他曾任亞特蘭大台灣同鄉會會長和北美洲台灣商會聯合總會秘書長。他也是台灣人公共事務會(FAPA)的永久名譽會員和亞特蘭大台美學校的董事會成員，也擔任過美東南區僑務委員、僑務諮詢委員。

陳献士(前排右)與家人。(家屬提供)

陳献士身後留下遺孀蔡霜玲及三個孩子：大兒子陳俊明、女兒陳奕秀、小兒子陳俊良；三個孫子Sydney、Zachary和Riley Jo；他的兄長陳献坤和妹妹陳敏珠。

在告別式上，三名子女憶起父親的諄諄教誨：要待人好、樂於付出助人，以及過往相處的點滴，不禁潸然淚下。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉代表駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍向家屬致意，他也將僑委會委員長童振源的唁奠交予遺孀。他表示，去年底他甫上任不久，在台美學校第一次見到陳献士，敬佩他在台灣文化、社會以及台語文上的許多貢獻。今年3月童振源來訪亞城參觀台美學校並舉行座談，也對他在台灣文化及社會的諸多貢獻給予肯定。

外甥女蕭雅芬說，三舅非常照顧家裡人，也照顧了社區許多人。她1993年來美國念研究所，第一站就到亞特蘭大拜訪三舅，三舅一家人不僅照顧她並帶她到處遊歷，亞特蘭大就像是她在美國的娘家，很感恩舅舅、舅媽對她的疼惜。

前僑務諮詢委員張信雄表示，陳献士對於亞特蘭大台灣同鄉會，FAPA，台灣商會，台美學校都貢獻良多。1999年台灣921大地震，他發起募款，募得超過120萬元，是台僑中最多。FAPA成立之時，他也是傾力相助。過去20年台美學校，他也是重要的幕後推手，推動該校持續在語言(華語、台語)與文化上推動傳承。台美學校為感念他，也將以他之名成立基金會，持續推動台灣的語言文化。

前北美洲台灣商會聯合總會財務長鄭忠田，曾有20多年與陳一家住得很近，往來密切。他說，年齡上陳應是長輩，但實際相處上，陳献士就如兄長般親切，常常與他分享經驗，介紹朋友給他認識。他說，陳献士對他的影響非常大，對於他們一家非常感恩。

今年3月童振源(前排中)來訪亞城，參觀台美學校並舉行座談。陳献士(前排左四)也參與其中。前排右四為駐亞城經文處處長王翼龍，後排左一為亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉。(家屬提供)

前亞特蘭大台灣同鄉會會長黃鴻展表示，他1989年左右就認識陳献士夫婦，對於他們的親切熱心，照顧後輩以及對台灣社群的付出印象深刻。他自阿拉巴馬州 搬回亞城後，仍每次都看到年逾八旬的陳献士，依舊熱情地參與台灣社群活動，令人感動。

他說，希望陳献士在天之靈，能保佑大家幸福平安，也保佑台灣早日出頭天。

前台美學校校長蔣政宏說，認識陳已30多年，陳献士是在台灣社團裡可說是甘草般的人物，為人幽默不拘小節，總是帶個大家歡笑。

蔣政宏說，自己的個性過於嚴肅，但因為陳献士影響，他也學習到了人生有時應放輕鬆及幽默，很不捨他的離去。希望子女們及後生晚輩，將他對人的態度及做事精神繼續發揮在台灣社群內。

包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處、亞特蘭大僑教中心、北美洲台灣商會聯合總會等均捎來花圈悼念。(記者林昱瑄／攝影)

前北美洲台灣商會聯合總會會長凃常雄憶起，陳献士2007年起擔任美東南區僑務委員，2012年起擔任北美洲台灣商會聯合總會祕書長，任內總共辦了六次理監事會議，功勳卓著。

代表台灣長老教會的梁秀質說，陳献士從美國拚回台灣，擔任僑務委員，為僑胞為台灣出聲出錢出力。她很感激陳為台灣教會的關心及贊助。

儀式終了，亞特蘭大台灣長老教會合唱團並獻唱一首「千風之歌」送給家屬。