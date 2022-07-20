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24小時服務 北卡988自殺防治熱線上路

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡衛生部希望簡化的自殺預防生命線號碼能拯救更多的生命。(北卡衛生部臉書)
北卡衛生部希望簡化的自殺預防生命線號碼能拯救更多的生命。(北卡衛生部臉書)

北卡衛生部(NCDHHS)日前宣布，有心理健康危機者可撥打988自殺預防生命線，該電話專線將有訓練有素的危機諮商人員取得全天候服務。部長金斯利(Kody H. Kinsley)表示，希望988能廣為人知，讓更多有需要者及時獲得心理協助。

自2012年以來，該部便與REAL危機干預公司(REAL Crisis Intervention Inc)合作，運營北卡自殺預防生命線呼叫中心。除了提供危機諮詢服務外，呼叫中心還根據個人具體需求，為其找到當地社區提供的幫助。現在熱線不但簡化為988，還增加了24小時聊天和短信回覆功能。

副部長本頓(Mark Benton)表示，讓人們盡早獲得幫助是防止精神健康危機惡化的重要步驟。北卡的呼叫中心是全國回應速度最快之一。2022年5月，98%的電話在7秒內被接聽，在50個州中排名第二。現在號碼簡化為988，預計每年將增加接收30%的通話。該中心正在增加更多員工，確保能處理額外來電。

北卡衛生部4月時獲得330萬元聯邦撥款推出988熱線，支援呼叫中心的130萬元經常性資金，也通過北卡州議會的預算審核，並在上周由州長庫伯(Roy Cooper)簽署執行。

北卡 預算 心理健康

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