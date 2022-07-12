北卡看板／洛麗博物館 暑期推尋寶護照

洛麗的北卡美術館、北卡歷史博物館、北卡自然科學博物館今夏聯手推出「尋寶護照」活動。(北卡美術館官網)

位於洛麗的北卡 美術館、北卡歷史博物館 、北卡自然科學博物館今夏聯手推出「尋寶護照」活動，鼓勵父母帶著孩子探索北卡的文化、自然科學，和歷史。

每個博物館都準備了尋寶遊戲。孩子們可到其中一館領取免費護照，完成尋寶遊戲後，護照上便可蓋上印章。集齊三館蓋章，可獲免費旅行者補丁(traveler patch)。

活動同時提供英語和西班牙語，以幫助滿足不同類型的學習。活動將持續到8月底。

夏樂餐廳周 22日至31日登場

夏樂餐廳周(Charlotte Restaurant Week)將於7月22日(周五)至31日(周日)舉行，今年在夏樂周圍八個郡將有80家餐廳提供三道菜的固定套餐，每人30至45元不等。 民眾可至：CharlotteRestaurantWeek.com，查詢參與餐廳及菜單並先行預訂。

夏樂餐廳周於2008年首度推出，是餐廳每年1月和7月吸引食客前來的活動，現已發展成為該地的著名行程。

主辦單位建議民眾事先預訂以確保座位。食客可在以下社群媒體 關注此活動：臉書：@CharlotteRestaurantWeek；Instagram：@QueensFeast；推特：@QueensFeast。