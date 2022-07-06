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墮胎權引爭議 北卡共和黨總部遭破壞

記者王明心／北卡羅來納州報導
上圖：破壞者在外牆噴上「如果墮胎不安全，你也不安全」(北卡共和黨提供)；下圖：工作人員花了好幾個小時才得以刷洗乾淨。(記者王明心／攝影)
上圖：破壞者在外牆噴上「如果墮胎不安全，你也不安全」(北卡共和黨提供)；下圖：工作人員花了好幾個小時才得以刷洗乾淨。(記者王明心／攝影)

聯邦最高法院日前推翻保護婦女墮胎權的羅訴韋德案(Roe v. Wade)後，在全美各地激起反對聲浪。北卡共和黨總部在這波爭議中首當其衝遭人破壞，此外，北卡墮胎診所則擴大營業，準備迎接從外州湧入的墮胎者。

北卡共和黨傳播主任摩爾(Jeff Moore)表示，推翻羅訴韋德案的判決出來後，當晚洛麗市中心有抗議和遊行人潮。因為共和黨站在「保護胎兒生命」(pro-life)立場，馬上成為攻擊對象。

根據該部的監控攝像記錄，一名背著背包拿著噴漆的破壞者6月24日晚上，在總部建築物外牆噴上「如果墮胎不安全，你也不安全」(If abortion isn't safe, neither r you)字樣。隔天工作人員發現後報警，花了好幾個小時才得以將牆面刷洗乾淨。

「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被推翻，北卡共和黨總部馬上成為攻擊對象。...
「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)被推翻，北卡共和黨總部馬上成為攻擊對象。(記者王明心／攝影)

摩爾說此情況雖讓人沮喪，但並不意外。他們甚至接到許多恐嚇電話。他表示法案都已成定局，反對者依然選擇用肢體和言語暴力方式回應，令人失望。

除了該辦公室外，他說北卡和維吉尼亞州一些幫助意外懷孕婦女免於墮胎的「孕婦護理中心」(pregnancy center)，因被視為站在墮胎對立面而遭攻擊。他指責左翼人士以破壞公物、財產和暴力威脅的方式對待不同的政治觀點，令人無法接受。他表示絕不會退縮，將繼續堅決保護胎兒生命價值。

羅訴韋德案雖被推翻，但墮胎在北卡是合法的。北卡法律規定，懷孕20周內可合法墮胎，如果有醫療緊急狀況，懷孕20周後的墮胎也合法。電視台WRAL報導，一家在洛麗、綠堡、夏樂等地都設有分店的墮胎診所A Woman's Choice正在增聘人手、延長營業時間、和旅館合作，準備迎接從外州湧入的墮胎需求者。

北卡衛生部(NCDHHS)高級醫療主任Kelly Kimple也表示，可能會有越多越多外州婦女來北卡尋求流產或避孕保健服務，提醒業者要提供準確的醫學諮詢。

墮胎 北卡 共和黨

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