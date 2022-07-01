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拓展農村寬頻可及性 喬州中部增鋪高速光纖

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)指出，透過新的合作夥伴關係，喬州中部的居民將可獲得可靠且負擔得起的高速光纖寬頻。

Ocmulgee EMC和Conexon Connect與州府合作，推出一個可以跨越長達2100 哩的光纖到戶(FTTH)網絡。

它將為喬州中部多個郡的多達8000人接通高速網路，包括勞倫斯郡(Laurens)、道奇郡(Dodge)、布來克利郡(Bleckley)、普拉斯基郡(Pulaski)和特爾費爾郡(Telfair)。

坎普說，此舉將使「喬州農村地區寬頻網路的可及性大大擴展，將州民與廣泛的網路資源連結。」

該計畫是由美國救援計畫法案(American Rescue Plan Act)的1900萬元資助。

州府指出，該項目的最終目標是為 Ocmulgee EMC 的所有成員提供光纖互聯網，具體取決於資金可用性。

光纖網路將提供對稱的千兆(gigabit)網路速度(相同的下載和上傳速度)，這也是全美最快的網速。

該計畫還將提供可靠的電話服務，並實現智能電網(smart grid)的功能，包括改進停電反應時間、更好的負載平衡和更高效的電力輸送。

Conexon的合夥人Jonathan Chambers表示，此計畫將幫助到許多以前缺乏快速網路服務的民眾，並且「隨著Ocmulgee EMC光纖網路的加入，Conexon將在該州每周架設200哩網路，為以前未有服務的喬州農村地區提供服務。預計將以每周1000到2000戶的速度進行。」

該項服務的首批客戶預計在2023年初可以連接上寬頻，整體計畫完成時間約需2至4年。

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