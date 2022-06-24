亞城主辦2026世足賽 帶動Gulch發展

位在Mercedes Benz Stadium附近的Gulch開發案將為未來亞城市中心帶來轉變。(Centennial Yards網站)

亞特蘭大 當選為2026年舉辦世界盃足球 賽(FIFA World Cup)的16個城市之一，這也是當地自1996年舉辦奧運會以來最大規模的體育賽事，屆時對企業和酒店將產生重大的經濟影響，該市正努力進行各種賽前準備。

麥高恩(Brian McGowan)是球賽地點Mercedes Benz Stadium附近新Centennial Yards開發計畫的總裁。該計畫也被稱為Gulch，他表示，Gulch開發案將為未來亞城市中心帶來重大轉變。

麥高恩說，「我們現在所在地實際就是亞特蘭大的發源地。這座城市的原名是終點站(Terminus)，因為所有的鐵路都在此地經過。所以，在城市的起源地看到城市的重生，非常令人興奮。」

佔地800萬平方呎的Centennial Yards開發計畫包括公寓、商店、餐館和酒吧，預計將為該地帶來顯著變化。

「這將成為一個體育和娛樂區，包括餐館和酒吧，這將是人們在賽前及賽後都想留下來的地方，」麥高恩說。「亞特蘭大現在沒有一個很棒的市中心，這個計畫將改變這一點。」

Gulch多年來一直僅是一個50畝空置的停車場。預計到2026年世界盃時，將約有一半的房產完成開發。