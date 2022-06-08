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北卡台鄉會肉粽教學 留學生參與熱烈

記者王明心／北卡羅來納州報導
台灣同鄉會以台灣美食歡度肉粽節。(記者王明心／攝影)
台灣同鄉會以台灣美食歡度肉粽節。(記者王明心／攝影)

北卡台灣同鄉會日前在凱瑞Umstead State Park慶祝端午肉粽節，鄉親和留學生共約120人參與，今年推出「包粽DIY」單元，吸引許多年輕人到場學習傳統美食料理。

溫碧謙醫師(右一)教鄉親「舒筋活絡拍打功」。(記者王明心／攝影)
溫碧謙醫師(右一)教鄉親「舒筋活絡拍打功」。(記者王明心／攝影)

該會幾年前把端午節活動名稱改為台語發音的「肉粽節」，讓大家對此節日更有融入感，去年還推出了「會長團」制度，由年輕一代接手台鄉會。

北卡台灣同鄉會由年輕一代陳璽全擔任會長(上)，吸引了許多年輕人，部分參加者在會後...
北卡台灣同鄉會由年輕一代陳璽全擔任會長(上)，吸引了許多年輕人，部分參加者在會後合影。(記者王明心／／攝影)

陳璽全是新制下首位上任的會長，他感謝老一輩同鄉無私的付出時間和勞力，當天參加者眾多，氣氛和樂融融。「粽子DIY」拉近了年輕人和長輩的連結，響應熱絡，最後食材都不敷使用。

參加者眾，大家或在棚內，或散坐林間。(記者王明心／攝影)
參加者眾，大家或在棚內，或散坐林間。(記者王明心／攝影)

鄉親林欣慕、黃英男和許綉美夫婦、張素琴和賴嘉雄夫婦事先在家製作粽料，許多成員一早8時在公園涼棚下包粽、煮粽。另有鄉親準備涼麵、沙拉、肉圓，協力完成豐盛午餐。

鄉親協力包粽、煮粽、蒸肉圓，以行動支持年輕領導團隊。(記者王明心／攝影)
鄉親協力包粽、煮粽、蒸肉圓，以行動支持年輕領導團隊。(記者王明心／攝影)

當天年輕人出席踴躍，有的是就讀三角地區的大學留學生，有的是三角科研園區的職場新人。北卡大學台灣同學會會長陳奕璁表示，台灣因疫情和隔離政策讓大家不易返鄉，尤其體會「每逢佳節倍思親」的鄉愁。他感謝同鄉會舉辦肉粽節活動，不但慰藉遊子思鄉情，年輕人也有機會互相認識、結交朋友。

全場專注聆聽台音合唱團優美的歌聲。(記者王明心／攝影)
全場專注聆聽台音合唱團優美的歌聲。(記者王明心／攝影)

台音合唱團應邀演唱台語情歌「牽阮的手」、「相思雨」，和悲壯高昂的「台灣」，獲得全場安可不斷。應觀眾要求，該團又唱一曲校園民歌「如果」。資深會員陳智興表示明年該團將舉辦45周年音樂會，歡迎愛唱歌者加入。團長丁相陽說，他自小移民來美，台語、華語都不靈光，所以華語歌詞用注音標註，台語歌詞用拼音輔助。即使如此，他還是樂此不疲，希望有更多人加入高歌，詳細信息可電郵：[email protected]

今年新增的「包粽DIY」吸引許多年輕人前去學習傳統美食手藝。(劉格正提供)
今年新增的「包粽DIY」吸引許多年輕人前去學習傳統美食手藝。(劉格正提供)

端午節 北卡 留學生

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