我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

傳統終身壽險有什麼好處？

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

說到終身壽險，許多人認為萬能壽險(universal/index/flexible)就是終身壽險。沒錯它是終身壽險之一，但它與傳統終身壽險最大的不同之處是：萬能壽險需要付終身，保險費不保證，越老越貴。這就知道了為什麼萬能壽險比傳統終身壽險便宜得多。

有了傳統終身保險，您可能會更加安心，因為您知道您建立的現金價值可以在以後的生活中有多種用途，不僅保障您的一生，而且保證10年或15年付清。美國家庭人壽保險公司的傳統終身人壽保險選項有很多優勢，讓我們仔細看看：

1)保費保證不變，保證10年或15年付清：當您老了或者開始考慮退休計劃時，您會發現保單已經付清，你會感到安全感和有保障。

2)累積現金價值：終身壽險還提供了一項功能，您可以累積現金價值，您可以以貸款的形式借入。

3)增值延稅：有了終身保單，在保單有效期內積累的現金價值是遞延稅款的。

4)保證購買選項：如果您的保單包含保證購買選項或您購買了保證購買選項附加險，您將被允許購買額外的永久人壽保險，而無需進行體檢。

5)終身保障：只要支付了保費。與定期壽險不同。

6)無論健康狀況如何變化，終身保單不會被取消，讓您真正高枕無憂。

如果您想了解人壽保險詳情，請立即致電我們Belinda Shu Agency：770-280-4350。

美國家庭人壽保險公司(AMFAM)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA。最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。

保險 壽險 金價

上一則

ADS馬田電腦 McPOS 餐館系統最新、最穩定的餐館行業產品及最優質的售后服務

下一則

環保家電Coway優質智慧家電+服務亞特蘭大擬設華裔據點 誠聘銷售經理 工時靈活 待遇優

延伸閱讀

如何申請人壽保險？

如何申請人壽保險？
防疫險之亂愈演愈烈 金管會：不會替保險業止血

防疫險之亂愈演愈烈 金管會：不會替保險業止血
現在購買長照保險和年金都有優惠！

現在購買長照保險和年金都有優惠！
退休計劃溫馨提示 歡迎有志人士一起參與優秀 AMFAM 團隊

退休計劃溫馨提示 歡迎有志人士一起參與優秀 AMFAM 團隊
買保險年輕化 疫後壽險受歡迎

買保險年輕化 疫後壽險受歡迎
本土確診飆不停 防疫理賠上看900億 保戶憂保單淪廢紙

本土確診飆不停 防疫理賠上看900億 保戶憂保單淪廢紙

熱門新聞

逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
烏瓦德獨立學區警察雖然第一時間趕到，卻在警長阿瑞唐多的錯誤決定下候在室外空等82分鐘。（Uvalde Leader News）

烏瓦德小學槍案 學區警長遭爆竟未帶警用無線電到場

2022-06-03 20:44
「柯爾」在臉書炫耀他手中的豪車。（KHOU）

德州少年騙徒「洗車」圖利 跨州海撈60萬元

2022-05-29 16:22
新澤西州男子卡伯納拉今年2月信用卡被盜刷，當他向聯合服務汽車協會銀行申訴時，對方竟否認他的帳戶被盜用，還向他索取被盜刷的6000元。(Getty Images)

信用卡被盜刷 新州男向銀行申訴遭否認

2022-06-03 11:52

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味

澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味
每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低

每天3杯無糖咖啡 死亡率降30% 喝加糖咖啡致死率仍比不喝者低