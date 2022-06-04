傳統終身壽險有什麼好處？

作者專業保險經紀人Belinda Shu

說到終身壽險 ，許多人認為萬能壽險(universal/index/flexible)就是終身壽險。沒錯它是終身壽險之一，但它與傳統終身壽險最大的不同之處是：萬能壽險需要付終身，保險 費不保證，越老越貴。這就知道了為什麼萬能壽險比傳統終身壽險便宜得多。

有了傳統終身保險，您可能會更加安心，因為您知道您建立的現金價 值可以在以後的生活中有多種用途，不僅保障您的一生，而且保證10年或15年付清。美國家庭人壽保險公司的傳統終身人壽保險選項有很多優勢，讓我們仔細看看：

1)保費保證不變，保證10年或15年付清：當您老了或者開始考慮退休計劃時，您會發現保單已經付清，你會感到安全感和有保障。

2)累積現金價值：終身壽險還提供了一項功能，您可以累積現金價值，您可以以貸款的形式借入。

3)增值延稅：有了終身保單，在保單有效期內積累的現金價值是遞延稅款的。

4)保證購買選項：如果您的保單包含保證購買選項或您購買了保證購買選項附加險，您將被允許購買額外的永久人壽保險，而無需進行體檢。

5)終身保障：只要支付了保費。與定期壽險不同。

6)無論健康狀況如何變化，終身保單不會被取消，讓您真正高枕無憂。

如果您想了解人壽保險詳情，請立即致電我們Belinda Shu Agency：770-280-4350。

美國家庭人壽保險公司(AMFAM)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA。最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。