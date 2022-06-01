我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

坎普簽署 喬州停徵燃料稅延至7•14 估將少1.5億稅收

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州州長坎普再將燃料稅停徵延長至7月14日。(美聯社)
喬州州長坎普再將燃料稅停徵延長至7月14日。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)3月時簽署了一項法令，將燃料稅暫停徵收至5月底。上周他又簽署一項新的行政命令，將燃料稅停徵延長實施至7月14日。

坎普聲明中，將高油價歸咎於民主黨拜登，「拜登執政持續脫節，對美國民眾造成不小的破壞，但我讓喬州人能將錢存入自己的帳戶，來應對創紀錄的高通膨和持續的供應鏈問題。」

坎普在2021年油道關閉期間曾減免燃料稅，前州長迪爾(Nathan Deal)也曾多次暫停徵收燃料稅。

喬州的汽油價格通常包括每加侖18.4分的聯邦稅和每加侖29.1分的州稅。許多郡或城市也徵收稅款。柴油的聯邦稅為每加侖24.4分，而喬州的柴油稅為每加侖32.6分。該措施還降低了喬州對航空汽油、液化石油氣和包括壓縮天然氣在內的其他燃料的稅收。

這些稅收通常每月能徵收約1.5億，用於喬州建設和維護道路、橋樑和其他交通基礎設施。坎普希望通過累積盈餘或該州未雨綢繆基金來彌補停徵的損失。即使在本次坎普決定一次性退稅11億元之後，喬州去年仍有12.5億元的稅收盈餘。

坎普在競選連任時一直強調他的減稅紀錄。除了燃料稅減免和一次性所得稅退稅外，坎普還簽署了一項法案，將從2024年開始逐步將該州的所得稅削減至少20億。他曾攻擊民主黨候選人艾布蘭(Stacey Abrams)，稱她當選後會提高稅收。

上周初選後，坎普擊敗普度(David Perdue)。他在獲勝演說中說，將歸還超過10億稅金給喬州納稅人，以助其對抗40年來的高通膨。他還表示，艾布蘭不會同意退稅，因她認為州政府應該保留更多來之不易的稅收。

艾布蘭近日則反駁表示，可在不增加稅收的情況下完成她的議程。

喬州的民主黨聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)則一直主張聯邦政府應暫停徵收燃料稅。

喬州 退稅 民主黨

上一則

國殤日大遊行 華府榮光聯誼會列隊

下一則

大華府社區學院學生流失 馬州減14%、維州9％

延伸閱讀

抗通膨 拜登和鮑爾罕見會面 白宮也評估降關稅

抗通膨 拜登和鮑爾罕見會面 白宮也評估降關稅
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫
羅布小學慘案帶來聲浪 拜登抓契機修法「加強控槍」

羅布小學慘案帶來聲浪 拜登抓契機修法「加強控槍」
坎普初選勝出 11月迎戰艾布蘭

坎普初選勝出 11月迎戰艾布蘭
喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗

喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗
喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗

喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫