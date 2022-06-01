坎普簽署 喬州停徵燃料稅延至7•14 估將少1.5億稅收

喬州州長坎普再將燃料稅停徵延長至7月14日。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)3月時簽署了一項法令，將燃料稅暫停徵收至5月底。上周他又簽署一項新的行政命令，將燃料稅停徵延長實施至7月14日。

坎普聲明中，將高油價歸咎於民主黨 拜登，「拜登執政持續脫節，對美國民眾造成不小的破壞，但我讓喬州 人能將錢存入自己的帳戶，來應對創紀錄的高通膨和持續的供應鏈問題。」

坎普在2021年油道關閉期間曾減免燃料稅，前州長迪爾(Nathan Deal)也曾多次暫停徵收燃料稅。

喬州的汽油價格通常包括每加侖18.4分的聯邦稅和每加侖29.1分的州稅。許多郡或城市也徵收稅款。柴油的聯邦稅為每加侖24.4分，而喬州的柴油稅為每加侖32.6分。該措施還降低了喬州對航空汽油、液化石油氣和包括壓縮天然氣在內的其他燃料的稅收。

這些稅收通常每月能徵收約1.5億，用於喬州建設和維護道路、橋樑和其他交通基礎設施。坎普希望通過累積盈餘或該州未雨綢繆基金來彌補停徵的損失。即使在本次坎普決定一次性退稅 11億元之後，喬州去年仍有12.5億元的稅收盈餘。

坎普在競選連任時一直強調他的減稅紀錄。除了燃料稅減免和一次性所得稅退稅外，坎普還簽署了一項法案，將從2024年開始逐步將該州的所得稅削減至少20億。他曾攻擊民主黨候選人艾布蘭(Stacey Abrams)，稱她當選後會提高稅收。

上周初選後，坎普擊敗普度(David Perdue)。他在獲勝演說中說，將歸還超過10億稅金給喬州納稅人，以助其對抗40年來的高通膨。他還表示，艾布蘭不會同意退稅，因她認為州政府應該保留更多來之不易的稅收。

艾布蘭近日則反駁表示，可在不增加稅收的情況下完成她的議程。

喬州的民主黨聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)則一直主張聯邦政府應暫停徵收燃料稅。