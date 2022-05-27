我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

坎普初選勝出 11月迎戰艾布蘭

林昱瑄
坎普在24日初選中擊敗普度，11月將迎戰民主黨的艾布蘭。(坎普臉書)
坎普在24日初選中擊敗普度，11月將迎戰民主黨的艾布蘭。(坎普臉書)

喬治亞州24日舉行兩黨初選，州長坎普(Brian Kemp)在共和黨初選中，輕鬆擊敗川普背書的前聯邦參議員普度(David Perdue)。他將在11月與民主黨候選人艾布蘭(Stacey Abrams)爭取州長席位。

雖然坎普先前因拒絕配合推翻2020年喬州選舉結果，成為了川普的眼中釘而屢遭打壓，但他最終走出了一條勝利之路，他不僅籌募了高額的競選經費，還成功在競選最後幾天，宣布在沙凡納(Savannah)附近、價值55億元、將創造8100個工作的現代汽車廠建案。

普度敗選後，一反以往發表了具備「團結」語氣的宣言，「今晚我想讓你們知道，我完全支持坎普迎戰並擊敗艾布蘭。」

他表示，「今晚這對我們所有人來說都很情緒化。讓我們花幾個小時消化。明天早上，你會聽到我為坎普工作，以確保艾布蘭永遠不會成為喬州州長。」

除了州長之外，川普還欲拉下的四名現任共和黨官員，包括檢察長和州務卿等，但均未能成功。拒絕支持川普的現任州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，初選中擊敗了坎普背書的聯邦眾議員海斯(Jody Hice)，取得年底與民主黨候選人一決勝負資格。

民主黨州務卿職位的初選中，則由越南裔的阮碧(Bee Nguyen，音譯)領先，但因為得票未超過50%，她將與前州議員Dee Dawkins-Haigler在6月21日進行決選。

民主黨的麥克巴斯(Lucy McBeth)在第7選區聯邦眾議員初選，打敗了同黨的布爾多(Carolyn Bourdeaux)出線。

第14國會選區，川普的盟友、共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)贏得了初選。獲川普背書的退休運動員沃克(Herschel Walker)，參加共和黨喬州聯邦參議員初選也傳出捷報。

艾布蘭將於11月與坎普爭奪州長席位。(艾布蘭臉書)
艾布蘭將於11月與坎普爭奪州長席位。(艾布蘭臉書)

川普 民主黨 共和黨

上一則

華強山高中25生 入選中文榮譽學會

下一則

中華文化學校25周年校慶 歡送3畢業生

延伸閱讀

川普清掃黨內叛徒 為何「忍痛」挺瓦拉道？

川普清掃黨內叛徒 為何「忍痛」挺瓦拉道？
喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗

喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗
喬州決裂 川普：不擔心潘斯2024選總統

喬州決裂 川普：不擔心潘斯2024選總統
喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗

喬州州長初選 坎普狠甩普度 川普再挫敗
喬州州長選舉決裂 川普：不擔心潘斯選總統

喬州州長選舉決裂 川普：不擔心潘斯選總統
無論川普選不選2024 潘斯都要拚總統

無論川普選不選2024 潘斯都要拚總統

熱門新聞

華人防疫謹慎，儘管疫情緩和也開放了聚會，但往年接單多的旺季，今年訂單仍然青黃不接。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

2022-05-23 10:56
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30
兩歲奶娃玩手機誤訂31個起司漢堡，媽媽雖狐疑仍照單全收。(Kelsey Golden臉書)

31個起司堡莫明上門 2歲萌娃「肇禍」德州媽甜密分享

2022-05-20 18:29
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖