坎普初選勝出 11月迎戰艾布蘭

坎普在24日初選中擊敗普度，11月將迎戰民主黨的艾布蘭。(坎普臉書)

喬治亞州24日舉行兩黨初選，州長坎普(Brian Kemp)在共和黨 初選中，輕鬆擊敗川普 背書的前聯邦參議員普度(David Perdue)。他將在11月與民主黨 候選人艾布蘭(Stacey Abrams)爭取州長席位。

雖然坎普先前因拒絕配合推翻2020年喬州選舉結果，成為了川普的眼中釘而屢遭打壓，但他最終走出了一條勝利之路，他不僅籌募了高額的競選經費，還成功在競選最後幾天，宣布在沙凡納(Savannah)附近、價值55億元、將創造8100個工作的現代汽車廠建案。

普度敗選後，一反以往發表了具備「團結」語氣的宣言，「今晚我想讓你們知道，我完全支持坎普迎戰並擊敗艾布蘭。」

他表示，「今晚這對我們所有人來說都很情緒化。讓我們花幾個小時消化。明天早上，你會聽到我為坎普工作，以確保艾布蘭永遠不會成為喬州州長。」

除了州長之外，川普還欲拉下的四名現任共和黨官員，包括檢察長和州務卿等，但均未能成功。拒絕支持川普的現任州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，初選中擊敗了坎普背書的聯邦眾議員海斯(Jody Hice)，取得年底與民主黨候選人一決勝負資格。

民主黨州務卿職位的初選中，則由越南裔的阮碧(Bee Nguyen，音譯)領先，但因為得票未超過50%，她將與前州議員Dee Dawkins-Haigler在6月21日進行決選。

民主黨的麥克巴斯(Lucy McBeth)在第7選區聯邦眾議員初選，打敗了同黨的布爾多(Carolyn Bourdeaux)出線。