北卡華聯與凱瑞市府 攜手保護帝王蝶

(左起)帶來帝王蝶的華聯會長趙西隆、居間協調的凱瑞市議員劉廣亞、提供奶草的昆蟲學家Jonathan Lelito、市府負責農場的Sarah Justice。(記者王明心／攝影)

北卡華人 聯合會(CAFA)與凱瑞(Cary)市政府日前攜手在Food Hope Farm，舉辦一場栽種奶草(milkweed)活動，該植物為帝王蝶(monarch butterfly)主要的生存棲息處，希望藉此幫助此類瀕臨滅絕生物獲得生機。

居間協調的凱瑞市議員劉廣亞在耕地拔起第一株雜草。(記者王明心／攝影)

凱瑞的公園、休閒與文化資源局(Parks, Recreation and Cultural Resources)響應國家野生動物聯合會(NWF)的號召，自2015年開始透過教育 、參與和創造棲息地來保護帝王蝶，並因此成為全美第101個獲得認證野生動物社區棲息地的市府。

經由凱瑞市議員劉廣亞的居間協調，華聯也加入保護行動，這不是華聯第一次參與拯救帝王蝶。去年7月透過教堂山市議員顧泓彬的推動，就已經與該市市府公園管理處、教堂山中文學校及拯救帝王蝶俱樂部高中學生，在公共用地American Legion Park創建社區蝴蝶奶草花園，成果斐然。

(左上起順時針)大家拿起奶草幼苗、挖地、栽種、工作完成。(記者王明心／攝影)

此次活動前，華聯已連續三天在奶草公園邀請路人一同放飛了40多隻帝王蝶。

華聯會長趙西隆帶來前一天剛生的帝王蝶到場放飛。(記者王明心／攝影)

當天，華聯會長趙西隆也帶著六隻新生帝王蝶到場放飛。這些幼蟲有的來自前後院的奶草，有的採自教堂山的社區蝴蝶奶草花園。他說帝王蝶是北美一種大季節性遷徙性蝴蝶，幾十年來，由於越冬棲息地的喪失、極端天氣、成年蝴蝶的花蜜來源和奶草供應等各種原因，數量驟減至瀕危，引起聯邦政府 和民眾的關注。

大家放飛帝王蝶，希望剛開墾的奶草花園能成為牠們的生存之地。(記者王明心／攝影)

而帝王蝶在由卵至蝶的生命過程中，始終處在被各種捕食者蠶食的危險中，包括黃蜂和蜥蜴。為提高其生存率，蝴蝶愛好者可將蝶卵或幼蟲移至室內容器，每天補充新鮮奶草葉，以人工養育方式培育成蝶，隨後放飛。

昆蟲學家樂力特(Jonathan Lelito)解釋奶草對帝王蝶的重要性。(記者王明心／攝影)

奶草是帝王蝶幼蟲的唯一食物來源。昆蟲學家Jonathan Lelito也帶來十幾株奶草幼苗，供大家栽種。他也解釋其公司BASF的「生機田園」(Living Acres)方案，即在非農作物用土地上，栽種唯一能讓帝王蝶產卵，又是帝王蝶幼蟲唯一食物的奶草。他很感謝凱瑞政府在寸金寸土的土地上，保留一塊能教育下一代農作的地方。

農場項目經理賈斯提斯(Sarah Justice)教導青少年如何使用鏟子。(記者王明心／攝影)

該農場項目經理Sarah Justice教導在場青少年如何安全正確地使用鏟子、土挖多深、幼苗相距多遠等。該鎮網站指出，每個人都能協助帝王蝶存活，譬如盡可能栽種當地植物、大量種植奶草、減少使用殺蟲劑、提高環保意識等。