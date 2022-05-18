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萬珍如裝置藝術展 傳達女性內心之聲

記者王明心／北卡羅來納州報導
萬珍如希望作品能傳達人們內心無法言說的苦悶和壓抑。(記者王明心／攝影)
萬珍如希望作品能傳達人們內心無法言說的苦悶和壓抑。(記者王明心／攝影)

裝置藝術家萬珍如的「無法言說」(Unspeakables)藝術展，目前在北卡三角地區Carrboro藝術中心展出。她說女性聲音在世界許多文化中常被壓抑而陷入沉默，希望這些作品能傳達女性和其他難以發聲者內心的聲音。

藝術展開幕酒會日前舉行，當地女子合唱團Sisters' Voices到場演唱，該團體鼓勵女孩用歌喉來表達內心世界、醫治傷痛、與他人連結，而這些樂音也啟發萬珍如進行這一系列的創作。

萬珍如說，她小時候很內向，很少在公共場合說話，總是通過製作東西，用呈現物品的隱喻方式，表達聲音，物品裝置成為她的藝術詞彙。在展覽中，她用不同材料來表達人類的內心體驗，如渴望、放棄、失落、約束、混亂和恐懼。

白色乾淨衣領象徵女孩子被要求純潔安靜，但內心世界常被忽略。(記者王明心／攝影)
白色乾淨衣領象徵女孩子被要求純潔安靜，但內心世界常被忽略。(記者王明心／攝影)

數排椅子上披著白色乾淨的女衣上身，好似一群被要求乖巧安靜、循規蹈矩的女孩。領子垂下的鈴鐺被蠟沾過，無法出聲，這個「無言之歌」(Song Without Words)作品，傳遞女性聲音不被聽到或忽視的視覺表現。

透明領子上繡的是容易被忽視的吶喊心聲。(記者王明心／攝影)
透明領子上繡的是容易被忽視的吶喊心聲。(記者王明心／攝影)

「悄然而語」(Whisper)的衣領是透明的，上面的刺繡很容易被忽視，但內容都是令人無言的要求或問題，如「安靜」、「聽話」、「為什麽你的英文不好？」、「你是游來美國的嗎？」易碎的陶瓷湯匙代表被迫沉默的聲音，湯匙上的紅蠟有如女性的口紅，象徵女性常被要求展現優雅美麗的外型，但內心世界不受重視。

「書寫」(Written) 和「擦除」(Erased)講出男女在歷史上的地位。(...
「書寫」(Written) 和「擦除」(Erased)講出男女在歷史上的地位。(記者王明心／攝影)

在「失足」(Lost Footing)中，她用染色、印花和手工縫製的真絲紗、劇院廢棄座位上的扶手，還有她從垃圾箱、街道和檔案中收集的各種物品，傳達人為或自然災害所造成的混亂、流離失所的狀態。

「失足」(Lost Footing)系列用混雜的材料表現世界的混亂和無所歸依。(...
「失足」(Lost Footing)系列用混雜的材料表現世界的混亂和無所歸依。(記者王明心／攝影)

貼身的衣服被用來表現貼近內心的感受。「書寫」(Written) 的男性內衣吊掛著鉛筆，代表男性常是書寫歷史的人。「擦除」(Erased)則是女性內衣綴掛橡皮擦，象徵女性的付出和作為常在歷史中被抹滅。

萬珍如自芝加哥藝術學院和威州密爾沃基大學取得藝術學位，曾在多所大學任教，舉辦過24場個人藝術展、44個團體展，獲獎無數。

她曾在三角地區發動兩次大型社區共創藝術項目，包括與教堂山老人中心合作的「舊衣舊情」(Up Close & Personal)計畫，和與凱瑞市府合作的「在衣裳中懷想」(In Clothes We Remember)社區藝術創作，由民眾捐出自身的物品，將生命記憶表現在集體創作上。

展覽自即日起進行到本月26日，地址：300 E Main St, Carrboro, NC 27510，展出時間是周一至周五上午9時至下午9時，周六上午10時至下午5時。

老人中心 北卡 芝加哥

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