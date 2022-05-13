喬州預計8月初 完成所得稅退稅

喬治亞州2021年預算 年度共計有37億元的盈餘，部分剩餘資金進入了州政府的儲蓄賬戶。州長坎普(Brian Kemp)日前宣布將退還其中11億所得稅盈餘給民眾。這些款項將於本周開始發放，但可能需時至8月才能全部完成。

坎普於3月份簽署的法案指出，單身喬州報稅 者可獲得250元的退稅，有撫養人的單身者將可獲最高375元的退款，已婚共同報稅的夫妻則可拿到500元。凡在2020和2021納稅年度報稅者都可預計在六到八周內收到此款項。

在來自聯邦大量的COVID-19救濟金幫助下，喬州的經濟去年從2020年因疫情的短暫衰退中強勁復甦。

坎普說，此項退款是對通貨膨脹的回應，「我們正盡所能將錢退回到民眾口袋，以提供救濟。」

民主黨人表示，共和黨的坎普刻意掩飾事實，即該州盈餘很大程度上是建立在他所反對的聯邦援助之上的，無論是從增加的失業救濟、兒童稅收抵免到住房、醫療保健和商業援助等方面。

在共和黨初選中與坎普競爭的前聯邦參議員普度(David Perdue)則批評坎普此舉只是想「拼命爭取選票」。他在法案簽署後推文表示，這筆退款是選舉年的「一次性贈品」。

除了此退款外，坎普還說服立法者在5月31日之前暫停喬州的汽車燃油稅，並簽署了一項法案，最終將使固定的州所得稅率降至4.99%，低於目前5.75%的最高稅率。另外州預算中還包括了為州和大學雇員提供5000元的加薪，為K-12年級教師加薪2000元，並為一些州退休人員增加養老金。