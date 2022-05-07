我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

官員：國會若不追加防疫經費 白宮估今年秋冬1億人染疫

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

豐田汽車全球銷售超標居史上第二高 Atlanta Toyota 深獲信賴持續盤踞喬州銷售第一名

亞特蘭大訊
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)
Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)

在供應鏈大短缺影響下，民生用品大受影響，豐田汽車(Toyota)卻不受影響。據最近公布的豐田汽車(Toyota)會計年度銷售數字，該公司全球汽車銷量全年總計951萬輛，不僅達成940萬目標，也創下公司史上第二高的年度銷售量。而全喬治亞州銷售Toyoto汽車一直盤踞第一名的Atlanta Toyota豐田車行，更是信心滿滿，該車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)指出，想換新車的消費者不用擔心找不到心怡的汽車，豐田車行向車廠調車容易，而且透過他買車可享有最優惠價格。

去年4月到今年3月的會計年度裡，豐田生產857萬輛車與估計的850萬輛相符。3月的單月汽車銷量為903031輛。

過去一年，這家全球最大車廠迎接汽車需求爆增，RAV 4 SUV等車款在亞洲與北美地區的銷售強勁。以2021年日曆天計算的話，豐田是全球車廠銷售冠軍。

在供應鏈問題層出不窮的挑戰中，豐田難能可貴穩住生產。年度財報預定在5月11日發布。

根據J.D. Power的研究，3月市場豐田產製車輛的需求依然暢旺，售價與獲利均創紀錄。分析師預期日圓貶值近期內將幫助豐田在內的日本車廠，獲利更加好看。

豐田汽車的品質一向深獲各界信賴，儘管在疫情影響下，2020年和2021年對全球各車廠來說是艱困的一年，但日本豐田集團Toyota一直深獲信賴。鄒德斌指出，最受華人喜愛的Toyota車款就屬Rav4、Camry，而最新的Corolla Cross也非常受到矚目，被提名角逐2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year)之中。

有關豐田汽車的任何問題，可洽詢Atlanta Toyota車行華裔銷售經紀鄒德斌。他有多年的汽車銷售經驗，加上能說英語、國語、粵語等多種語言，許多華裔都喜歡找他買車。他以亮麗的成績及優良的售後服務，已連續數年獲得豐田表揚。Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth區，離I-85公路的104或103出口都相當近。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096。位於Pleasant Hill Rd與Old Norcross Rd交口，近大中華超市。鄒德斌的手機是678-681-4247，Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。網站：www.atlantatoyota.com。

豐田 汽車 Toyota

上一則

芝加哥中文學校推出2022夏季課程，歡迎報名

下一則

Oak Street Health 華埠診所 將謁誠為華人社區民眾提供專業/體貼診療服務

延伸閱讀

洛縣91號公路車禍2死 18歲華女才獲醫學院錄取卻斷魂

洛縣91號公路車禍2死 18歲華女才獲醫學院錄取卻斷魂
洛縣高速路車禍2死 1死者為18歲華女 肇事者逃逸

洛縣高速路車禍2死 1死者為18歲華女 肇事者逃逸
手排牛魔王降臨 Toyota GR Supra A91-MT在美率先登場

手排牛魔王降臨 Toyota GR Supra A91-MT在美率先登場
豐田上年度賣951萬輛 史上第2高

豐田上年度賣951萬輛 史上第2高
豐田汽車上年度銷售超標 賣950萬輛 居史上第二高

豐田汽車上年度銷售超標 賣950萬輛 居史上第二高
豐田、BMW搶客 掀電動車新戰火

豐田、BMW搶客 掀電動車新戰火

熱門新聞

賓州巴克斯郡38歲的亞裔婦女阮鄭(Trinh Nguyen，音譯)2日一早槍擊在家睡覺的兩個兒子的頭部。(巴克斯郡檢察官辦公室照片)

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

2022-05-02 22:38
10歲的彼得斯，慘遭認識的14歲嫌犯殺害、性侵。(Chippewa Falls警局)

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

2022-04-29 11:32
德州一名骨董經紀商找到遺失的2000年級骨董。(Laura Young Instagram)

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

2022-05-05 18:42
42歲的亞麻魯(右)將17歲女兒馬洛(左)毆打致死。(警方提供)

疑為高中舞會爭執 芝狠父活活打死17歲女兒

2022-05-05 10:52
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年期房貸利率破5% 更多人考慮用「另類房貸」圓夢

2022-05-02 02:10
德州房價高漲，貸款利率破5%，許多人開始考慮另類房貸。（FOX）

30年貸款利率破5% 另類房貸仍可圓購屋夢

2022-04-28 18:44

超人氣

更多 >
恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照

恭喜 昆凌生了 周杰倫罕見曝光三女兒正面照
買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高
研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來

研究：Omicron並未消滅Delta Delta恐捲土重來
華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果
調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增

調查：把疫情責怪亞裔的美國人翻倍 質疑忠誠者也大增