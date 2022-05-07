豐田汽車全球銷售超標居史上第二高 Atlanta Toyota 深獲信賴持續盤踞喬州銷售第一名

Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth。(取自Toyota網站)

在供應鏈大短缺影響下，民生用品大受影響，豐田汽車 (Toyota )卻不受影響。據最近公布的豐田汽車(Toyota)會計年度銷售數字，該公司全球汽車銷量全年總計951萬輛，不僅達成940萬目標，也創下公司史上第二高的年度銷售量。而全喬治亞州銷售Toyoto汽車一直盤踞第一名的Atlanta Toyota豐田車行，更是信心滿滿，該車行華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)指出，想換新車的消費者不用擔心找不到心怡的汽車，豐田車行向車廠調車容易，而且透過他買車可享有最優惠價格。

去年4月到今年3月的會計年度裡，豐田生產857萬輛車與估計的850萬輛相符。3月的單月汽車銷量為903031輛。

過去一年，這家全球最大車廠迎接汽車需求爆增，RAV 4 SUV等車款在亞洲與北美地區的銷售強勁。以2021年日曆天計算的話，豐田是全球車廠銷售冠軍。

在供應鏈問題層出不窮的挑戰中，豐田難能可貴穩住生產。年度財報預定在5月11日發布。

根據J.D. Power的研究，3月市場豐田產製車輛的需求依然暢旺，售價與獲利均創紀錄。分析師預期日圓貶值近期內將幫助豐田在內的日本車廠，獲利更加好看。

豐田汽車的品質一向深獲各界信賴，儘管在疫情影響下，2020年和2021年對全球各車廠來說是艱困的一年，但日本豐田集團Toyota一直深獲信賴。鄒德斌指出，最受華人喜愛的Toyota車款就屬Rav4、Camry，而最新的Corolla Cross也非常受到矚目，被提名角逐2022 NACTOY北美年度風雲車 (North American Car, Utility and Truck of the Year)之中。

有關豐田汽車的任何問題，可洽詢Atlanta Toyota車行華裔銷售經紀鄒德斌。他有多年的汽車銷售經驗，加上能說英語、國語、粵語等多種語言，許多華裔都喜歡找他買車。他以亮麗的成績及優良的售後服務，已連續數年獲得豐田表揚。Atlanta Toyota車行位於亞城東北華人聚居的Duluth區，離I-85公路的104或103出口都相當近。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096。位於Pleasant Hill Rd與Old Norcross Rd交口，近大中華超市。鄒德斌的手機是678-681-4247，Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。網站：www.atlantatoyota.com。