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春天吃味全韭菜食品 降血壓抗發炎 忽冷忽熱氣候 美國味全公司食安把關 讓大眾吃得健康又美味

亞特蘭大訊
味全在美國生產各類韭菜類食品，還有水餃，煎餃，鍋貼，肉包，餛飩，小籠湯包，春捲皮，木須皮等。
味全在美國生產各類韭菜類食品，還有水餃，煎餃，鍋貼，肉包，餛飩，小籠湯包，春捲皮，木須皮等。

春天是韭菜盛產季節，自古韭菜有「起陽草」之稱，是中式料理常用的辛香料，可以入菜。醫學研究，韭菜營養價值高，屬於高鋅、高鉀、低鈉蔬菜，可促進血液通透、血液循環，因此有心血管疾病者、高血壓的人適合吃韭菜，不僅能夠降三高，更可以壯陽。而講究以現代化設備嚴格為食品安全把關的美國味全公司(Wei-Chuan USA Inc)，旗下的韭菜水餃、小籠湯包、鍋貼和包子，讓健康的韭菜美味加倍，幸福加倍，真材實料最夠味。

據台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里指出，韭菜富含維生素A、β胡蘿蔔及維生素E，抗氧化力高。在此春寒料峭時刻，天氣忽冷忽熱，容易感冒生病，又有新冠病毒威脅，建議可以多吃當令的韭菜，具有預防病毒、抑制鼻子發炎、提升免疫力等功效。尤其維生素A及E是細胞黏膜表層需要抗氧化功能的重要營養素，可以讓細胞膜結構健全，就不易罹患上呼吸道感染疾病或皮膚疾病。

劉怡里建議，有心血管疾病的人最適合食用韭菜料理，能夠輕鬆的抗氧化、抗發炎，提升免疫力、抑制病毒，預防感冒、降血壓又護心。

美國味全出品的「美加真味」，被該公司視為水餃中的極品，五星級海陸美味，有大蝦，干貝，牛肉等高檔食材入餡。其中，人人都愛的韭菜鮮蝦水餃，另外還有韭菜豬肉鍋貼、韭菜豬肉小籠湯包、豬肉韭菜山東手藝水餃、韭菜豬肉生煎包，都是全家人可以一道享受的美食

韭菜有獨特的辛香味及嗆辣味，含有大量硫化素，因而有很強的抗氧化能力，具抑制發炎作用，可以防癌、預防血管阻塞。以中醫的觀點，因韭菜有含硫化素，因此可以強精補陽、幫助血液循環，並有殺菌、活血化瘀的功效。

美國味全表示，該公司堅持傳統再創新，藉由不斷投入專業與技術，生產優質的傳統美食，便利現代人的生活。同時，並積極拓展美國主流與國際市場，希望可以讓更多人品嚐中華美味。該公司在美國生產的產品包括各類水餃，煎餃，鍋貼，肉包，餛飩，小籠湯包，春捲皮，木須皮等幾十個品項。同時，其進口部通過實地考察，質量把控，帶來幾十種來自不同國家不同地域各俱特色的產品。相關詳情可參見網頁：www.weichuanusa.com。

人人都愛的韭菜鮮蝦水餃，都是全家人可以一起享受的美食。
人人都愛的韭菜鮮蝦水餃，都是全家人可以一起享受的美食。
韭菜豬肉生煎包方便又美味。
韭菜豬肉生煎包方便又美味。

高血壓 心血管疾病 美食

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