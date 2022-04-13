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北卡看板／洛麗中校夏令營 受理報名

記者王明心

洛麗中文學校將於7月18日至22日早上9時至下午5時，為5至15歲學生推出夏令營，課程包括書法、水墨畫、美勞創作、中文、中西點心製作、象棋、扯鈴、功夫、國樂演奏欣賞(實體表演)，國樂樂器介紹講座，傳統民俗技藝介紹等。該營也為成人開設每日1至2小時的瑜伽、普拉提課程。

該校學生學費250元，非該校學生265元。成人每日一小時課程全周費用為50元，每日2小時的費用為100元。該營也提供午餐和點心訂購，以及每日早送或晚接學童的付費照顧服務。即日起接受報名：https://reurl.cc/12rrkD

FASCA新生培訓營 歡迎12至17歲報名

福爾摩沙海外青少年文化大使(Formosa Association of Student Culture Ambassadors, FASCA)亞特蘭大和洛麗分會2022年新生培訓營，即日起接受報名，歡迎12至17歲有志參與志工和社會服務者報名參加，可增加對傳統文化的認識、培養領導能力、實踐傳承精神。參加者累積符合規定的志工服務時數後，可被推薦申請白宮志工獎章。註冊連結：https://reurl.cc/oeOOvD。(記者王明心)

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