疫情衝擊母親工作 全美就業女性少150萬

亞城Decatur居民Anna Hamilton在疫情期間只能向工作了12年的小型投資公司告假，以便指導兩個孩子在家上網課。(美聯社)

COVID-19顛覆了無數美國民眾的工作及生活，而女性所受衝擊更甚，尤其是有學齡兒童的母親，因要照料孩子被迫減少工作、休假、離職或被裁員。2020年4月，全美女性的勞動力參與率達到了35年來的最低。

今年3月，全美男性就業 人數比疫情 前多了近35萬人，但根據聖路易聯邦儲備銀行的數據，全美有工作的女性仍然短少了近150萬。

不同種族間的鴻溝更是明顯。根據喬治亞州預算與政策研究所(Georgia Budget and Policy Institute)的數據，在2021年最後一季，非裔婦女是喬州 所有人口中最可能失業的：其失業率為6.5%，是白人女性的兩倍多。

經濟學家指出，女性，尤其是有色人種女性，更有可能在旅遊、零售和休閒等在疫情初期首當其衝的領域工作。此類員工通常無法遠距工作，沒有帶薪休假，且更有可能接觸到COVID病毒。

此外，儘管近幾十年來雙薪家庭有所增加，但女性相較於男性仍承擔著更多的家務和育兒工作。經濟合作與發展組織(OECD)最近針對25個成員國的研究發現，因學校或托兒所關閉而多出的大部分或全部額外工作，由母親承擔的可能性幾乎是父親的三倍。

住在亞城Summerhill社區的單親媽媽Dominique Cantrell有四個孩子，原本她為DoorDash和Postmates等app送餐謀生。但隨著疫情爆發餐館關門，需求急降，孩子也需要有人照看。

她只能帶著孩子們一起去送貨，但如此卻讓她工作時綁手綁腳，最後被迫減少工時。她也和姐妹們輪流照顧所有孩子，這樣每個人可以輪流抽出時間工作。

但即使如此，Cantrell仍然無法準時付清賬單，最終失去了車和公寓。

她說，這場疫情「讓她在精神上和經濟上都落後了」。現在她周末也兼差工作，希望存錢買部車，可以重啟送貨工作。

對於一些工作較為彈性的女性而言，COVID-19可能不全然是壞事。人力資源總監Stephanie Searcy在過去的18年中，每天從Griffin的家到亞城辦公室來回通勤須花三個小時。

這兩年，她利用省下的通勤時間參加更多孩子的活動，與朋友重續舊情，甚至開始打網球。「我的家庭時間驚人的成長。」

這兩年來員工，尤其是母親，對於在家上班的需求激增。在招聘網站Indeed，全美在家工作的比率從2019年1月的2.6%飆升至上個月的9.8%。

但有人擔心如此可能導致在辦公室有更多機會與公司高層面對面的男性，更可能獲得頻繁的加薪、晉升和機會。

另外，許多母親因疫情被迫缺勤，雇主可能支付較低工資，從而加劇薪酬差距。美國勞工統計局指出，儘管1963年頒布了「同工同酬法」(Equal Pay Act)，但據調查在2020年，男性每掙1元，女性只能掙82分錢。

倡導者認為，提高最低工資可使環境更加公平，並鼓勵更靈活的工作政策，像是提供育兒假給父親，並提供帶薪家庭假，讓員工可以照顧家人或孩子。

美國未有聯邦帶薪病假，儘管國會在2020年臨時批准，為染疫或照顧染疫家人的員工提供兩周休假。

去年，喬州州長坎普(Brian Kemp)簽署法案，為包括教師在內的州員工在孩子出生時提供三周帶薪假。但這對私人企業並無強制力。