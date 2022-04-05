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「與媽媽的美好時光」繪畫比賽 4/13截止收件

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世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月13日截稿。(主辦方提供)
世界日報與美國味全合辦母親節繪畫比賽，將於4月13日截稿。(主辦方提供)

透過母親節這一極具意義的日子，世界日報攜手味全打造母親節繪畫比賽，邀請所有家庭、學齡兒童、青少年參加，本屆主題為「與媽媽的美好時光」。主辦單位希望透過本次活動，能啟發子女感恩之心，並引導子女以具體行動回饋父母恩情。

今年的比賽依年齡共分三組，分別為幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿14歲)、以及青少年組(14歲至未滿19歲)。

參加者須以繪畫紙(限11吋乘14吋，橫豎構圖皆可)設計作品，今年主題為「與媽媽的美好時光」。本屆比賽鼓勵參賽者使用線上投稿系統，步驟與詳情請參活動官網：https://bit.ly/wcwj22。

若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，務必於4月13日之前寄達紐約世界日報活動組(地址：141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，即可參加競賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

為獎勵表現優異者，主辦單位今年除提供優勝獎金、獎狀外，前三名的獲獎選手更可獲得獎杯一座。每組第一名可得獎金350元，第二名250元，第三名180元，第四名120元(限幼童組及高童組)，佳作獎60元。

收件截稿日期為4月13日(周三)，評選結果及優勝作品將於5月初在世界日報及活動官網公布。參賽詳情，請參考活動網站：https://bit.ly/wcwj22，或電洽：(718)746-8889轉分機6309。

掃描進官網。
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