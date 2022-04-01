電動車商「越快」北美首家工廠 落腳北卡

「越快」(VinFast)將在北卡建立其在北美的第一家汽車組裝和電池製造廠。前排左為州長庫伯(Roy Cooper)。(VinFast推特)

拜登29日宣布，電動汽車 製造商「越快」(VinFast)將投資40億元，在北卡 建立電動汽車和電池製造工廠，預計創造7000多個工作，並生產組裝數十萬輛電動汽車和電池。北卡商務廳(NC Dept. of Commerce)指出，這是北卡第一家汽車製造廠，也是該州史上最大規模的經濟發展方案。

州長庫伯(Roy Cooper)表示，北卡正迅速成為美國新興的清潔能源經濟中心，「越快」的變革性專案將為北卡帶來許多工作。隨著更多的電動汽車上路，將可幫助減少溫室氣體排放，環境會更健康。

北卡商務廳表示，越快公司將於2022年開始投資第一階段的20億元，在位於雀森郡(Chatham)三角創新點(Triangle Innovation Point) 占地1977畝的土地建造工廠，預計2024年7月開始生產和組裝電動汽車和公車、電動汽車電池，以及為供應商提供的輔助行業，一期產能預計為一年15萬輛車。

根據雙方的合作備忘錄(MOU)，「越快」將在不同階段繼續投資該工廠，生產的車輛包括七人座全電動運動型多用途車(SUV)的VinFast VF 9，和五人座全電動中型SUV 的VinFast VF 8。

越快(VinFast)是越南 綜合企業Vingroup的全資子公司，成立於2017年，總部設於越南河內，是一家全球高檔汽車生產商，也是越南最大的工業項目之一，提供越南電動汽車產品生態系統，包括電動滑板車、電動巴士和電動汽車、充電站系統和綠色能源解決方案。

該公司選擇北卡建立北美首家汽車組裝和電池製造廠所在地，預計未來32年間，可為該州帶來至少715.9億的經濟增長。北卡商務廳將負責協調該公司在北卡的招募工作。