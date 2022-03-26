華美銀行 CEO 吳建民：籲美國應在與中國角逐中 充分發揮自身優勢和價值

《美國研發支出(1953-2016)》圖表。(華美銀行提供)

《南華早報》(South China Morning Post)刊登了華美銀行董事長兼CEO吳建民(Dominic Ng)的評論文章，呼籲美國立法機構優先考慮美國企業的利益，充分發揮自身優勢和價值，幫助企業在國際市場中保持競爭力。

他在文章中指出，美國國會在對參議院 的《美國製造法案》(Make it in America Act)以及眾議院的《美國競爭法案》(America COMPETES Act)進行商討時，應審慎篩選適用的條款，支持增加政府研發支出的政策，尤其是能加強小型企業在全球市場競爭力的措施，並且避免會給企業帶來不確定性的規定。

首先，國會必須瞭解誰是推動創新的主體。過去40年間，企業在研發方面的投入遙遙領先於政府機構。目前，政府的經費投入佔比已從過去的三分之二降至24%。得益於私營企業方面的努力，美國不僅在研發的資金投入方面領先全球，而且在資訊科技和生物技術等高科技領域的專利數量也名列前茅。但停滯不前的研發財政支出已開始動搖美國的領先地位。

儘管參眾兩院的法案內容不盡相同，但也都包含了政府科研急需的資金。其中，參議院法案建議撥備90多億美元用於在美國國家科學基金會(National Science Foundation)中設立一個專注於科技創新的理事會。在用於美國半導體研究和製造方面，兩項法案所建議的撥款之和達520億美元。此外，上述法案還將進一步延伸小型企業創新研究計劃( Small Business Innovation Research，簡稱SBIR)及小型企業技術轉移計劃(Small Business Technology，簡稱STTR)，通過資助創新技術型企業，推動美國的科研進程。

但另一方面，擬議法案中的一些條款對美國的創新和競爭力有損而無益。例如，眾議院提案中的一項條款要求企業報告任何涉及汽車、農業等眾多領域的對華投資 項目。負責審查相關投資的委員會可以向總統提議，阻止這些交易。這類措施會給企業帶來諸多問題，最終會影響美國在國際市場的競爭力。

榮鼎諮詢(Rhodium Group)的一項研究估計，美國在過去20年裡對華投資的項目中，有43%屬於該法案可能涵蓋的範圍。這些官僚制度將成為企業的惡夢，特別是對小型企業而言，他們沒有充足的資源來辨別可能被監管的交易，更不要說向管理機關進行報告。這類條款會導致想要在華擴大市場的美國企業舉步維艱；而美國境內的外企也會受到影響，導致美國對外資的吸引力下滑，特別是在美國希望佔據領導地位的高科技領域。

除此之外，還需要認真審視當前政策對於美國華裔 科學家的影響。由司法部提出的《中國行動計劃》(China Initiative)表面上旨在打擊經濟間諜活動，卻引發了一連串針對華裔科學家毫無根據的指控，這些指控佔《中國行動計劃》所有案例的90％，並已產生了寒蟬效應，導致許多華裔科學家擔心自己因創新發明而成為被懷疑的對象。

最後吳建民總結道，美國想要在市場中進行有效的角逐，就應謹慎地排兵佈陣，著重於發揮自身優勢和價值。

華美銀行提供全方位商業和個人銀行服務，瞭解更多優惠詳情，可蒞臨華美銀行在亞特蘭大三分行，地址：3490 Shallowford Rd, #100, Atlanta, GA 30341，電話：770-455-1772；2727 Paces Ferry Rd SE, #150, Atlanta, GA 30339，電話：770-432-1000；2540 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，電話：678-417-7572。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。有關華美銀行相關資料，可查閱該行網址 www.eastwestbank.com。