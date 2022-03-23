杜克大學 以新冠mRNA技術開發愛滋疫苗

北卡杜克大學人類疫苗研究所表示，已經成功的把新冠疫苗的核糖核酸(mRNA)技術，運用到開發愛滋病毒疫苗。(Duke Health網站)

北卡杜克大學人類疫苗 研究所的報告稱，研究人員已經成功的把新冠疫苗的核糖核酸(mRNA)技術，運用到開發愛滋病毒疫苗。

該研究團隊日前發表此報告於「細胞報告」(Cell Reports)雜誌上，描述他們使用脂質中的mRNA來激發愛滋病抗體。研究所主任以及報告共同作者海恩斯(Barton Haynes)表示，mRNA技術對COVID-19非常成功，他們之前發現它也對茲卡(Zika)疫苗很有效，雖然愛滋病疫苗要複雜得多，但他們現在已向前邁出重要一步。

他說因為愛滋病的病毒突變迅速，只有外包膜上的某些部位在變化中保持不變，需要一種針對這些部位的疫苗來觸發免疫反應。他們構建了一種mRNA疫苗，可編碼獲取關鍵突變，以及中和各種愛滋病毒的單克隆抗體。

他也指出，大規模製造複雜的納米顆粒蛋白質 免疫原是一個巨大的挑戰，但mRNA技術提高了這個免疫方案的可行性，且更具成本效益。他們很受這個研究結果鼓舞，認為標誌了mRNA研究的下一個時代，能讓更多人擁有更健康的未來。

這項研究得到了美國衛生研究院(NIH)國家過敏 和傳染病研究所愛滋病部門的支持。